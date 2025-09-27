Ciekawe wyznanie gwiazdy „Świata według Kiepskich”. Tak zmieniła swoje życie

Dominika Kurdziel zaczynała karierę w latach 90 w Krakowie. Jej występy w Piwnicy pod Baranami zwróciły uwagę fachowców i błyskawicznie wokalistka trafiła na scenę w Opolu - tu w 1997 roku zdobyła nagrodę im. Anny Jantar. Jednak całą Polska polubiła ją dzięki roli aktorskiej. Jako siostra Boczka w "Świecie według Kiepskich" nie miała sobie równych. A potem rzuciła ten świat i zaczęła wszystko od nowa.

Od występów z Piasecznym do siostry Boczka

Dominika Kurdziel występowała z Pawłem Kukizem i Andrzejem Piasecznym. Zaśpiewała też w telewizyjnych programach muzycznych - wystąpiła w 1. edycji "The Voice of Poland" w 3. show "Must be the Music. Tylko muzyka", gdzie dotarła do półfinału. A potem zaczęło się - gwiazda wkroczyła na plan "Świata według Kiepskich". Dostawała tam niewielkie role, ale grała je z ogromnym zaangażowaniem. Fani pokochali ją za wcielanie się w kolejno: Darię Bączek z radia „Beton”, Marię Masłowską, siostrę Konsoleta czy Tamarę Twardodupcewą.

Dziś Kurdziel wspomina, że to właśnie rola Wioletki, siostry Boczka przyniosła jej największą rozpoznawalność.

Największą popularność przyniosła mi rola siostry Boczka – Wioletki, która z głodu pożerała łabędzie w parku miejskim – ewidentnie zostałam obsadzona w tej roli po warunkach. Druga w kolejności była siostra Konsoleta, śpiewająca, roześmiana, wesoła siostrzyczka i tu chyba znów po warunkach mnie obsadzili

- zdradziła gwiazda w rozmowie z Plejadą.

"Wysokie obroty przestały mnie cieszyć"

Gra w kultowym serialu mogła być dla Dominiki Kurdziel początkiem wielkiej kariery w telewizji. Ale gwiazda po zakończeniu serialu zdecydowała się całkowicie zmienić swoje życie. Dlaczego?

Praca w telewizji to bardzo intensywne życie, to ciągłe działanie pod presją czasu, ciągłe poddawanie się ocenom przełożonych. Na dodatek pracując w telewizji, nadal koncertowałam z Andrzejem Piasecznym, bo nie potrafiłabym żyć bez muzyki. Doszło do tego, że przez okres trzech miesięcy nie miałam jednego dnia wolnego. Przyszedł moment, że te wysokie obroty przestały mnie cieszyć.

"Jestem spokojna i szczęśliwa"

Aktorka i wokalistka wywróciła więc swój świat do góry nogami raz jeszcze. Kurdziel zrezygnowała z udziału w telewizyjnych produkcjach, przeprowadziła się do Gdyni i zaczęła pracę w Teatrze Muzycznym jako trenerka wokalna. Nie tęskni za show-biznesem, znalazła spokój.

W wolnym czasie chodzę sobie po plaży z moim piesiem Tosią i uśmiecham się do życia. Jestem spokojna i szczęśliwa.

Oprócz pracy w teatrze Kurdziel prowadzi własną szkołę artystyczną, w której przekazuje wiedzę i doświadczenie kolejnym pokoleniom młodych artystów. Dzięki zmianie stylu życia odzyskała radość i – jak sama mówi – poczucie równowagi.

