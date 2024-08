Ciężarna gwiazda dołącza do śniadaniówki Polsatu! Była miss zaczynała w "Pytaniu na śniadanie"

Co za wiadomości!

Gwiazda w ciąży dołącza do "Halo, tu Polsat"! Wiadomo, co poprowadzi

Z dnia na dzień powiększa się ekipa prowadzących nowej śniadaniówki Polsatu. Tym razem ogłoszono, że do zespołu dołącza gwiazda, która wcześniej prowadziła „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Ciężarna obecnie prezenterka dostanie w „Halo, tu Polsat” specjalny kawałek.

Kiedy start śniadaniówki Polsatu?

30 sierpnia na antenie Polsatu zadebiutuje poranny program „Halo, tu Polsat”. Jest to ważne wydarzenie medialne, o którym zrobiło się głośno także za sprawą nazwisk, które udało się stacji do tego formatu ściągnąć. Na początek program nadawany będzie 3 razy w tygodniu, w piątki, soboty i w niedziele. Widzów Polsatu o poranku witać będą na pewno: Katarzyna Cichopek i Macieja Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Teraz do tej plejady dołączyło kolejne znane nazwisko.

Program „Halo, tu Polsat” będzie zawierał kilka kącików tematycznych. Np. kuchnią zajmą się Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler i Martin Gimenez Castro. Tematami ze świata show-biznesu, kultury i spraw społecznych podzielą się z widzami: Aleksander Sikora, Anna Rubaj i Maks Behr. Była gwiazda śniadaniówki TVP dostanie swój kącik dotyczący spraw rodzicielstwa.

Ciężarna Miss Polonia gwiazdą Polsatu

Właśnie ogłoszono, że kolejną gwiazdą "Halo, tu Polsat" będzie Marcelina Zawadzka. Gwiazda była jedną z prowadzących „Pytanie na śniadanie” latach 2015-2020 program. Zawadzka zdobyła Miss Polonia z 2012 roku, i sprawdziła się także jako gospodyni reality show „Farma”.

Marcelina Zawadzka aktualnie jest w zaawansowanej ciąży i być może z tego powodu zajmie się w śniadaniówce Polsatu tzw. tematami parentingowymi.

Wieści na temat Marceliny Zawadzkiej pojawiły się w sieci na stronie internetowej „Halo, tu Polsat”.

Pierwsze kroki w macierzyństwie na wizji

- „Halo tu... Twój nowy program śniadaniowy. W każdy piątek, sobotę i niedzielę od 8.00 do 11.00 zasmakujesz ze mną najlepszej kuchni, poplotkujesz o gwiazdach, odwiedzisz ciekawe miejsca. Weźmiesz udział w interaktywnych konkursach i usłyszysz historie, które nigdy wcześniej nie zostały opowiedziane. Zgromadziłem wokół siebie najlepszych specjalistów od sercowych porad, domowych porządków, pielęgnacji ogrodów i zwierząt oraz mocną stylową brygadę. Tylko ze mną będziesz mógł towarzyszyć Marcelinie Zawadzkiej w stawianiu pierwszych kroków w macierzyństwie. Dołącz do „Halo, tu Polsat”, poczuj atmosferę studia, spotkaj się z ulubionymi gwiazdami. Jestem dla rodzin, przyjaciół, fanów telewizji i wszystkich, którzy po prostu chcą rozpocząć dzień z uśmiechem” – czytamy na www „Halo, tu Polsat”.

