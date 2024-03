Ciężarna Sandra Kubicka nie wytrzymała. Brzydko komentowały jej brzuch, więc dostały bana. "Zero szacunku do takich bab"

Sandra Kubicka z duma prezentowała swój ciążowy brzuszek na widowni "Tańca z gwiazdami. na to wyjście wybrała długa sukienkę w kolorze ciepłego brązu. Kreacja z lejącego materiału łagodnie opinała jej ciało, podkreślając pokaźny już ciążowy brzuszek. Ku zdziwieniu wielu, internautki zaczęły jej wytykać nieodpowiedni ubiór. Krytykowały dobór kreacji zbytnio podkreślającej brzuch.

Najdziwniejsze było to, że były to również matki, z dumą prezentujące na zdjęciach profilowych swoje pociechy. Kolejne kobiety, może nie wrzucały hejterskich komentarzy, ale popierały te już istniejące. W końcu modelka nie wytrzymała i zbanowała niemal 30 osób. "Zablokowałam wczoraj prawie 30 osób po moim zdjęciu z „Tańca z gwiazdami”. […] Jakbym coś takiego usłyszała na ulicy, to bym dała w pysk, przysięgam" - mówiła potem na InstaStories. "Dostałam wczoraj tyle chamskich komentarzy, że mam obrzydliwy brzuch, brzydki brzuch, że do tego brzucha to nie ta sukienka […] Jak można napisać drugiej kobiecie, i to nie z widmo kont, tylko normalnie matka, która ma zdjęcia z dwoma bąbelkami, pisze mi, że mam obrzydliwy brzuch. Sorry, że nie mogę sobie go wymodelować tak, jak ty byś chciała. Mam tak dość dzisiejszych czasów. Zero szacunku do takich bab" - podsumowała Kubicka.

