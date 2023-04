Ciężarna Sylwia Przybysz ma poważne kłopoty ze zdrowiem? Co wieczór płacze, szuka specjalisty

Sylwia Przybysz dała się poznać najpierw jako utalentowana piosenkarka, potem skuteczna youtuberka. Prywatnie tworzy szczęśliwy związek z Janem Dąbrowskim, który również jest influenserem. Młodzi celebryci mają już dwie córeczki, teraz oczekują trzeciego dziecka. Niestety Sylwia nie znosi najlepiej tej ciąży, mimo że przy poprzednich nie miała specjalnych problemów ze zdrowiem.

Sylwia Przybysz zwierzyła się Wersow ze swoich stanach lękowych: "Psychika mi mocno podupadła"

Przybysz była gościem Wersow. W programie "Czy to prawda, że..." wyznała, że tę ciążę przechodzi fatalnie. Gwiazda wspomina, że pierwszą ciążę przechodziła bardzo dobrze, wręcz beztrosko. W drugiej dokuczał jej ból kręgosłupa, ale poza tym czuła się dobrze. Tym razem nie radzi sobie psychicznie z sytuacją, kiedy starsze dzieci co i rusz przynoszą ze żłobka jakieś przeziębienia i infekcje. Obawia się bardzo o zdrowie swoje i nienarodzonego dziecka. Boi się, że infekcja u niej mogłaby źle wpłynąć na rozwój dziecka, które nosi.

Przybysz chce skorzystać z porady psychologa. Szuka odpowiedniego specjalisty?

Gwiazda zapewne zdaje sobie sprawę, że na taki stan rzeczy mogą mieć silny wpływ wahania poziomu hormonów. Rozważa jednak wizytę u psychologa, bo doszło do tego, że co wieczór płacze. Cierpi także na stany lekowe. Co prawda, odkąd po badaniach dowiedziała się, że dziecko jest zdrowe i prawidłowo się rozwija, jej samopoczucie się poprawiło, ale i tak chce to przepracować, bo jak twierdzi, jeszcze nie zadziałało tak silnie na jej stan psychiczny. A przecież mierzyła się z wieloma wyzwaniami: w szkole, życiu osobistym i, przede wszystkim, zawodowym.

Zobacz w galerii zdjęcia z chrztu drugiego dziecka Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego

Halina Kowalska ma długi. Komornik puka do jej drzwi w Skolimowie: Błagam o pomoc Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.