Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska świetnie się dogadują, co widać po licznych relacjach w mediach społecznościowych. Oczywiście nie wiemy, co dzieje się u nich za zamkniętymi drzwiami, ale fani mają nadzieję, że ich związek oparty jest na szczerości i czułości. Para poznała się przez internet, a w 2020 roku powiedziała sobie "tak" i wzięła ślub. Pola Wiśniewska jest piątą żoną Michała Wiśniewskiego, a teraz spodziewa się dziecka. Ich wesele było dość kameralne, a wszystko przez ówczesną sytuację na świecie. Para uchodzi wręcz za idealną, o czym świadczą chociażby komentarze pod ich wspólnymi zdjęciami. Oni sami zresztą zdają się taki wizerunek kreować, aż do teraz. Pola Wiśniewska najwyraźniej ma dość "udawania" idealnego związku z Michałem i postanowiła zamieścić ważny wpis na Instagramie, w którym mówi o złości i zmęczeniu.

Ciężarna żona Wiśniewskiego ma dość udawania idealnego związku. Mówi o złości i zmęczeniu!

Każdy, kto twierdzi, że jego związek jest idealny, zapewne oszukuje sam siebie. Nie ma bowiem związków idealnych. Psychologowie i eksperci wielokrotnie podkreślali, że każda relacja ma wzloty i upadki, najważniejszy jest jednak dialog i szukanie kompromisów. Pola Wiśniewska najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę, o czym świadczy jej ostatni wpis na Instagramie. Ma dość udawania idealnego związku, o którym mówią jej fani! Napisała prawdę o tym, jak to z Michałem Wiśniewskim bywa.

- Bywa, że jesteśmy zmęczeni i złościmy się na siebie... - zaczęła Pola Wiśniewska na Instagramie. - Ale i tak razem nam najfajniej - dodała, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Historia ma szczęśliwy finał, bo para znajduje czas na wspólne dotarcie się, nawet w gorszych chwilach. To ważne tym bardziej, że Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski spodziewają się dziecka. Pola jest bowiem w ciąży. "Każdy związek ma gorsze dni, ale jeśli jest miłość, to ona wszystko pokona", napisała Poli pani Iwona. Trzymamy kciuki za szczęście!

