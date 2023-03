Michał Wiśniewski jest w związku ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską. Para spodziewa się narodzin kolejnego dziecka, a media z wypiekami na twarzy wyczekują tego momentu. Pola w ciąży promienieje, co nie umyka uwadze fanów, którzy komplementują kobietę w mediach społecznościowych. Wiśniewscy od niedawna nagrywają podcast "Pan i pani W.", w którym opowiadają o swoim życiu, ale nie tylko. Podczas zapowiedzi szóstego odcinka doszło do małego incydentu, który zakończył się tym, że Michał Wiśniewski dostał w twarz! Była to reakcja na jego słowa w kierunku Poli. Po tym zdarzeniu nagranie się urywa. "Chcesz coś jeszcze dodać?!", pyta Pola Wiśniewska, a Michał teatralnie udaje opadanie na stolik. Zasłużył? Musicie to zobaczyć, poznajcie szczegóły poniżej.

Wiśniewski dostał w twarz na wizji! Szybko wyłączono kamerę. "Chcesz coś dodać?!"

Michał Wiśniewski aż sam prosił się o reakcję żony, kiedy zapowiadając kolejny odcinek ich podcastu, pokusił się o żart dotyczący jej wyglądu spowodowanego ciążą. Pola Wiśniewska nie mogła pozostawić tych słów bez odpowiedzi.

"Chciałem was na początku bardzo przeprosić. W tym odcinku Polcia nie wystąpi, bo szukamy obecnie kanapy, na której mogłaby się zmieścić. Ale znajdziemy dla Cloe i dla niej bardzo przytulne miejsce, na którym w następnym odcinku...", zaczął Wiśniewski, a później spojrzał na żonę. Wtedy Pola Wiśniewska wymierzyła mu cios w twarz, tzw. "plaskacza".

- Chcesz jeszcze coś dodać?! - zapytała po wszystkim męża, a Michał Wiśniewski w teatralny sposób udawał oszołomionego. Gdy powoli opadał na stolik, kamery szybko zostały wyłączone. Na szczęście po reakcji zakochanych można wnioskować, że to był tylko taki "żart", przekomarzanie się, a nie prawdziwy, silny cios. Pozostaje mieć nadzieję, że między nimi wszystko w porządku!

