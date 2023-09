Justyna Steczkowska zna jednego z uczestników najnowszej edycji "The Voice of Poland"? Fani wietrzą spisek

Ania Świątczak wzięła dwa śluby z Michałem Wiśniewskim, a potem wyszła za perkusistę

Ania Świątczak wyszła za Michała Wiśniewskiego... dwa razy. Najpierw - w 2006 roku - powiedziała "tak" w posiadłości wokalisty Ich Troje w Magdalence, a rok później wzięła z nim ślub w Las Vegas w kapliczce Little Church. Małżonkowie razem byli i w domu, i na scenie. Być może dlatego związek się rozpadł. Rozwód Ani Świątczak i Michała Wiśniewskiego odbył się w 2011 roku. W kolejnym roku wokalistka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Tym razem jej wybrankiem był perkusista Michał Żeńca. Ta relacja okazała się bardziej trwała. Jaka jest recepta Ani Świątczak na udane małżeństwo? - Budowanie małżeństwa na Bogu sprawia, że mam pewność, że idziemy w dobrym kierunku. Patrząc sobie w oczy, widzimy siebie przez pryzmat ograniczeń i ludzkich słabości i oczekiwań. Decyzja wierności złożona przed Panem Bogiem sprawia, że trudne doświadczenia i kryzysy wzmacniają relację. Po 11 latach małżeństwa wiem, że w domu czeka na mnie człowiek, który jest moim przyjacielem i na którym mogę polegać. Cokolwiek w moim życiu się nie przytrafi, to on jest. Mamy swoje rytuały, które wprowadzają w naszą relację spokój - wyjawiła Ania Świątczak w rozmowie z portalem Alateia.

Ania Świątczak wstąpiła do wspólnoty religijnej. Wokalistka Ich Troje mówi, że Bóg ją wyciągnął z otchłani

Wokalistka Ich Troje bardzo mocno zbliżyła się do Boga. Wstąpiła nawet do wspólnoty religijnej "Społeczność Chrześcijańska Południe". Ania Świątczak poruszająco mówiła o swoich religijnych doświadczeniach w rozmowie z Onetem. - Mój Bóg, który wyciągnął mnie z otchłani i uwolnił ode mnie samej, dał mi też nową perspektywę. Nie zmienił rzeczywistości wokół mnie, ale mnie samą i patrzenie na to, co się wokół dzieje - podkreśliła była żona Michała Wiśniewskiego. - To nie jest dla mnie jakaś religijna praktyka, tylko świadomość, za kim idę i komu wierzę bardziej. Świat nie zmierza do tego, żeby stać się krainą mlekiem i miodem płynącą. To miejsce, które ma nam pomóc na nowo odnaleźć Tego, który nas stworzył i wrócić do domu, do Niego. Wtedy to ma sens - dodała Ania Świątczak.

