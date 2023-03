Cleo kusi głębokim dekoltem! Poczuła wiosnę na całego

Seksowne zdjęcia Cleo na górskiej łące! Nasza Słowianka rozgrzała włoskie Alpy

Cleo to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki. Jej hity grane są nieustająco w radiu, a słowiański, ludowy image wokalistki od razu przypadł Polakom do gustu. Cleo uwielbiają także dzieci, zwłaszcza, że wokalistka jest jurorką "The Voice Kids". Joanna Klepko, bo tak naprawdę nazywa się gwiazda, mimo udziału w dziecięcym programie zachowała swój seksowny i ludowy zarazem image. Bez wątpienia jest "Słowianką, która wie, jak użyć mowy ciała", jak głosi sławna piosenka "My, Słowianie". Na przednówku nasza Cleo wybrała się we włoskie Alpy i natychmiast sprawiła, że stoki zazieleniły się, a bystre potoki odmarzły. Tak gorących zdjęć Cleo dawno nam nie pokazywała! Gwiazda kusi głębokim dekoltem, nachylając się nad krokusami.

"Słowianki przejmują stoki". Cleo pokazała fotki z włoskich Alp

Cleo dała koncert w kurorcie narciarskim Val di Sole, a potem ruszyła na górskie stoki, by wywoływać wiosnę. "W Alpach spotkałam Wiosnę🌷🌸🌞 poprosiłam Ją żeby szła prosto do Polski😊🙌 dotarła do Was? Uściski z Val di Sole! Dzisiaj tu śpiewam. Słowianki przejmują stoki! 🙌" - napisała Cleo na swoim koncie na Instagramie. A fani oszaleli z zachwytu! "Uroczoo dzisiaj przez tą pogodę to aż chce się żyć😍 Najs niech Włochy zobaczą że to co nasze jest najlepsze😎", Jaka śliczna Słowianeczka", "To śnieg w Alpach się roztopi" - piszą wielbiciele Cleo, a włoskie śniegi topnieją i topnieją...

Sonda Lubisz muzykę Cleo? Tak Nie

Jak dobrze znasz Cleo? Pytanie 1 z 10 Jak naprawdę nazywa się Cleo? Joanna Celeo Joanna Klepko Joanna Donatan Dalej