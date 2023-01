Cleo, czyli Joanna Klepko, zdobyła sympatię widzów za sprawą piosenki "My Słowianie", która powstała w czasie jej współpracy z Donatanem. Ten sam utwór zresztą za sprawą Cleo pojawił się na Eurowizji. Na tym jednak Klepko nie poprzestała i dzięki ciężkiej pracy doszła na sam szczyt. Dziś praktycznie każdy w Polsce przynajmniej raz słyszał o Cleo, możemy ją podziwiać w różnych programach, a ostatnio dłuższą współpracę podjęła z TVP. Oprócz wpadających w ucho piosenek, charakterystyczny dla Cleo jest jej wygląd sceniczny. Długi kucyk, starannie ułożone włosy, mocny makijaż i ekstrawaganckie stroje. A jak bez tego wszystkiego prezentuje się Cleo? Wiemy, jak wygląda naprawdę! Pokazała się bez doczepów i w delikatnym makijażu. Musicie to zobaczyć, szczegóły poniżej.

Tak naprawdę wygląda Cleo! Zdjęła doczepy, zmyła mocny makijaż. Totalne zaskoczenie!

Cleo nie ukrywa, że jej wygląd sceniczny różni się od tego, w którym można ją zobaczyć na co dzień paradującą po zaciszu domowym. Pokazała się w delikatnym makijażu nie po raz pierwszy! Nie każdy jednak widział ją w tej bardziej naturalnej odsłonie. Bez doczepów i bez mocnego makijażu - dla niektórych wygląd Joanny może być nie lada zaskoczeniem. Okazuje się bowiem, że jej naturalne włosy są znacznie krótsze od tego, co możemy podziwiać w telewizji.

"Cały rok jestem w permanentnym biegu. Do domu wskakuję raz na miesiąc przepakować walizkę. W tym pędzie muszę o siebie dbać, więc mam swoje 3 zasady: dobry sen, zdrowe zbilansowane jedzonko i rytuały pielęgnacyjne", napisała Cleo na Instagramie na jednym z filmików, które tam opublikowała. I pokazała, jak naprawdę wygląda!

Fani wskazują, że nie jest to co prawda całkowity brak makijażu, ale znacznie bardziej delikatny już tak. No i ten brak doczepów, opaska na włosach. Trzeba przyznać, że mimo braku tej całej scenicznej otoczki Cleo prezentuje się wyśmienicie. Fani zresztą uważają ponownie, co widać po fali komplementów w mediach społecznościowych. Jak myślicie? Zobaczcie poniższe nagranie.

