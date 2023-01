Co łączy Robbiego Williamsa, polskie gwiazdy i kota Felixa?

Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" trafiła do szpitala psychiatrycznego. "To było PIEKŁO"

Robbie Williams, ceniony na całym świecie artysta wystąpił w premierowym filmie i zaprezentował nowy utwór w ogólnoeuropejskiej kampanii reklamowej "It's Great To Be a Cat" – „Jak dobrze tak kotem być!”. Wydarzenie miało formułę kociego cocktail party!

Czerpiąc inspirację z obserwacji własnych kocich przyjaciół oraz urwisa skorego do wybryków - Felixa, światowa supergwiazda użycza swojego głosu do kampanii, która 25 stycznia ruszyła w całej Europie. Muzyk tworzy w niej wspaniałą artystyczną kreację sceniczną, występując w krótkim filmie u boku słynnego kota Felixa. Ten brawurowy duet został przyłapany na gorącym uczynku podczas przygotowań do premiery. W filmie tym, Robbie gra jednak drugie skrzypce i próbuje – wraz z orkiestrą – nagrać hit, który zagości na listach przebojów.

Utwór oraz teledysk i wywiad z gwiazdorem zaprezentowano również w Warszawie, podczas kociego koktajl party, któremu towarzyszyła wystawa zdjęć przedstawiających pupili gwiazd i dziennikarzy. Event prowadziła Odeta Moro. A osoby, które każdego dnia tracą głowę dla swoich kotów to obecni na imprezie: Olga Bończyk, Sylwia Nowak, Martyna Rokita, Aldona Wleklak, Rafał Grabias, Eliza Gwiazda, Monika Szczepańska, Dagmara Czechura i Kalina Leśnik.

Robbie Williams stwierdził: „Zagadka rozwiązana! Jestem nowym głosem Felixa. Sam jestem od bardzo wielu lat fanem kotów, miałem wielu kocich przyjaciół i po wieloletniej obserwacji ich fascynujących zachowań, mogę śmiało powiedzieć, „Jak dobrze tak kotem być!”.

Koniecznie zobaczcie teledysk Robbiego i Felixa.