Co ona ma na nogach!? Widzowie nie mogli się skupić! Buty Z PALUCHAMI kosztują 14 tysięcy!

Gwiazda TVN Malwina Wędzikowska prowadzi "The Traitors. Zdrajcy", a tuż po programie - dodatkowe show na żywo na antenie TVN. "The Traitors. Arena" to nowość, której nie było w poprzednim sezonie, nic więc dziwnego, że przyciąga uwagę fanów programu. Zwłaszcza, że widzowie mogą dzwonić do programu na żywo i rozmawiać z uczestnikami, którzy odpadli. W tym wypadku był to Kuba, wyeliminowany lojalny.

Na kanapie z nim zasiadła fanka programu, Odeta Moro, oraz Mateusz Hładki, który na bieżąco przytaczał komentarze z sieci. Trudno jednak było się skupić, widząc... niezwykłą stylizację prowadzącej!

Malwina Wędzikowska w dziwacznych butach wartych majątek

Malwina Wędzikowska w programie pojawiła się w oryginalnej, asymetrycznej, dzianinowej sukni do ziemi. Kreacja pochodzi z Acne Studios i kosztowała, bagatela, 4700 złotych. To jednak nie sukienka, ani nawet oryginalna biżuteria były najjaśniejszym punktem stylizacji.

Chodzi o to, co Malwina miała... na nogach. A były to "klapki" na szpilce uwielbianego przez światowe gwiazdy domu mody Schiaparelli. Piękne, czarne szpilki, zdobiły z przodu... Wielkie, złote paluchy, ze srebrnym pedicure!

Schiaparelli słynie z używania w swoich kolekcjach złotych ornamentów w kształcie części ciała - złotych uszu, nosów, oczu, palców. Te budy jednak faktycznie mogą budzić u nieśledzących modowych trendów uniesienie brwi. Zwłaszcza, że te "klapeczki" z paluchami kosztują... prawie 14 tysięcy złotych! Warte swojej ceny?

Malwina Wędzikowska płacze na wizji. Opowiedziała o ciężkiej chorobie