Zdumiewające! Co się dzieje w Dzień dobry TVN?! Były pracownik nie owija w bawełnę

Mówiono, że Filip Chajzer wróci do Dzień dobry TVN

Filip Chajzer w TVN spędził kawał czasu. Popularny prezenter znany był m.in. z programu Dzień dobry TVN, który prowadził w duecie z Małgorzatą Ohme. Popularna prezenterka i psycholog zakończyła przygodę z formatem na fali czerwcowych zwolnień. Przez jakiś czas spekulowano, że do śniadaniówki wróci za to wspomniany Filip Chajzer. - Umówiliśmy się na rozmowę za jakiś czas – zobaczymy wtedy, w jakiej formie będzie i jak będzie z jego zdrowiem. Wspólnie zdecydujemy, co dalej - mówiła szefowa kanału TVN Lidia Kazen w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Na razie jednak na to się nie zanosi. Szczególnie po tym, co prezenter powiedział w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Michałem Kędzierskim.

Filip Chajzer o Dzień dobry TVN. Wspomina Edwarda Miszczaka i Kingę Rusin

Filip Chajzer nie owijał w bawełnę, mówiąc o Dzień dobry TVN. Z sentymentem wspominał czasy Edwarda Miszczaka i Kingi Rusin. Odniósł się także no nowych prowadzących śniadaniówkę - Teraz będzie szczerze i to nie jest tak, że wymiguje się od odpowiedzi. Każdym sukcesem czyimś trzeba się cieszyć. Nawet jeśli się z czymś nie zgadzasz, to ktoś się z tego cieszy. A jak ktoś się z tego cieszy, to świat staje się trochę lepszy. Trochę sobie o tym myślałem, jak dotarła do mnie informacja, kto został nowym prowadzącym. Z jednej strony myślę sobie, no to już nie jest to "Dzień dobry TVN". Prestiż tego programu, ta wielka estyma, którą tworzył Edward Miszczak, to jak ten program kreował rzeczywistością, kiedy była tam Kinga Rusin - podkreślił były dziennikarz TVN.