Sensacyjne wieści ws. Filipa Chajzera! Szycha z TVN się wygadała

W czerwcu okazało się, że "Dzień dobry TVN" czeka prawdziwa rewolucja. Pracę straciły m.in. Małgorzata Ohme, Małgorzata Rozenek i Agnieszka Starak-Woźniak. Jaka przyszłość czeka Filipa Chajzera? Już niebawem popularna śniadaniówka wróci na antenę. W tej chwili wiadomo, że w "Dzień dobry TVN" będą trzy pary prowadzących. Na liście prezenterów są: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Nie jest jednak wykluczone, że do śniadaniówki powróci Filip Chajzer. - Nie ukrywam, że myślę o wzmocnieniu programu czwartą parą, ale nie nastąpi to w najbliższym czasie. Najpierw nauczymy się nowego studia i ułożymy na nowo ten program - zdradziła Lidia Kazen. Szefową kanału TVN czeka rozmowa z Filipem Chajzerem. - Umówiliśmy się na rozmowę za jakiś czas – zobaczymy wtedy, w jakiej formie będzie i jak będzie z jego zdrowiem. Wspólnie zdecydujemy, co dalej - uchyliła rąbka tajemnicy. W naszej galerii prezentujemy, jak zmienił się Filip Chajzer.

