Wiemy, co teraz będzie będzie robić Małgorzata Ohme! Odpowiedzialna misja. Filip Chajzer ujawnia

Małgorzata Ohme odchodzi z "Dzień Dobry TVN". Miała znakomite relacje z Filipem Chajzerem

Małgorzta Ohme kończy współpracę z "Dzień Dobry TVN". Klamka zapadła! Wraz z nią z programu odchodzą: Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik (więcej o powodach roszad w "Dzień Dobry TVN" piszemy tutaj). Nie wiadomo, jak przyszłość czeka Filipa Chajzera, który był partnerem Małgorzaty Ohme w śniadaniówce TVN. Prezenter przebywa bowiem na zwolnieniu. Odejście jego koleżanki to dla niego zapewne bardzo trudna sytuacja, bo łączyły ich wspaniałe relacje, nie tylko zawodowe. Gdy Filip Chajzer zmagał się z depresją, mógł liczyć na gigantyczne wsparcie Małgorzaty Ohmę, która przecież jest wysokiej klasy psycholożką. Teraz gwiazdor TVN skomentował odejście partnerki z wizji i przy okazji zdradził jej plany na przyszłość. Okazuje się, że Małgorzata Ohme ma przed sobą specjalną misję do wykonania.

W naszej galerii prezentujemy, kto poza Małgorzatą Ohme stracił pracę w "Dzień Dobry TVN"

Filip Chajzer zdradza, co teraz będzie robić Małgorzata Ohme

Filip Chajzer w rozmowie z Plotkiem tajemniczo wyznał, że praca z Małgorzatą Ohme to była "wspaniała przygoda, która właśnie dobiega końca, a koniec tak naprawdę jest początkiem" - Gosia jest wspaniałym i dobrym człowiekiem, na którego zawsze mogłem i dalej mogę liczyć. Wiem, jakie ma plany zawodowe i są one trafione w dziesiątkę. Problemy zdrowia psychicznego to nasza codzienność. Żyjemy w stresie, napięciu, pod presją. Gosia jest psychologiem i wybitnym specjalistą. Ukierunkowanie się w stronę swojej specjalizacji to doskonały wybór - podkreślił prezenter TVN. - Trzymam kciuki i dziękuje za ten czas w moim życiu - dodał Filip Chajzer. Wiele wskazuje na to, że to, o czym mówił dziennikarz, związane jest z nowym podcastem Małgorzaty Ohme pt. "LAJF NOŁ MAKEUP".

Małgorzata Ohme z nowym programem. Pierwszy odcinek już w sieci

Psycholożka w momencie startu swoje programu była bardzo podekscytowana. Pierwszy odcinek " "LAJF NOŁ MAKEUP" pojawił się w sieci dwa dni temu. - Aby być autentycznym i prawdziwym wobec innych ludzi, najpierw trzeba zmierzyć się z samym sobą. Bo jeżeli chcesz komuś pokazać prawdę, to musisz wiedzieć jaka to jest prawda. Zapraszam Cię do mówienia prawdy, do podjęcia tego ryzyka oraz obejrzenia pierwszego odcinka LAJF NOŁ MAKEUP o mojej prawdziwej drodze do siebie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podzielisz się z innymi pierwszym odcinkiem i tym, co czułaś w trakcie jego oglądania lub słuchania - napisała na Instagramie Małgorzata Ohme.