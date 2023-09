Co wiesz o serialu „Na dobre i na złe”? Ten quiz rozwiążą bezbłędnie najwięksi fani!

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, który od końca lat 90’ jest nieustannie emitowany w polskiej telewizji. Przedstawia losy personelu szpitala i pacjentów w fikcyjnym podwarszawskim miasteczku. Jest to najdłuższy w historii polskiej telewizji serial cotygodniowy i drugi serial (po Klanie) pod względem liczby lat nieprzerwanej produkcji.

Na dobre i na złe ZWIASTUN nowego sezonu. Mario oświadczy się Blance. Radwan przyzna się do zabójstwa

Sukces zawdzięcza ciekawej, dynamicznej fabule i gwiazdorskiej obsadzie. Do tej pory doczekał się wielu sezonów, a producenci nie mają zamiaru rezygnować z kręcenia kolejnych odcinków. Serial dostał już wiele nagród i jeszcze wiele przed nimi. To dla wielu widzów to nadal jedna z wielu ulubionych produkcji i wiernie siadają do oglądania kolejnych odcinków.

Myślisz, że serial „Na dobre i na złe” nie ma przed tobą tajemnic? Znasz wszystkie odcinki na wylot? To sprawdź się w naszym quzie! Znajdziesz tam pytania z wiedzy o starym, jak i nowych odcinkach tej produkcji. Na wiele pytań odpowiesz, choć nie śledzisz serialu na bieżąco. Zobacz, czy uda ci się rozwiązać ten test bezbłędnie i odpowiedz na poniższe pytania!