Co za tragedia! Nie żyje gwiazdor "You Can Dance"! Miał tylko 30 lat

Tragedia! Gwiazdor "You Can Dance" zginął na froncie

Ukraińskie media przekazały tragiczną wiadomość. 30-letni Volodymyr Rakov, tancerz, choreograf zginął 6 stycznia 2025 roku podczas misji bojowej. Do armii wstąpił tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji w 2022 roku.

Kim był Volodymyr Rakov

Volodymyr Rakov w 2016 roku wygrał 6. edycję programu "So You Think You Can Dance", ukraiński odpowiednik show "You Can Dance". Młody, zdolny tancerz w następnych dwóch odsłonach tego samego programu pracował przy ich produkcji jako choreograf.

W 2018 roku Volodymyr Rakov zdobył pierwsze miejsce w organizowanym w Berlinie konkursie "World Of Dance". Tancerz współpracował także z ukraińską wersją show "Taniec z Gwiazdami", gdzie tworzył choreografie dla walczących o zwycięstwo par.

Karierę przerwała wojna

Volodymyr Rakov uczył się tańca w najbardziej prestiżowych amerykańskich szkołach z Broadway Dance Centre w Nowym Jorku na czele. Niestety, obiecującą karierę 30-letniego tancerza przerwała wojna. Rakova pożegnano w emocjonalnym wpisie na instagramowym profilu @ukraine oraz na portalu X.

Przez ostatni czas 30-latek służył w drugim batalionie 24. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej im. Króla Daniela.