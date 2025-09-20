Colin Farrell wraca do związku z Alicją Bachledą-Curuś. Zawsze będą ze sobą związani. Hollywoodzki gwiazdor wiele zadzięcza pięknej Polce

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-09-20 11:51

Colin Farrell w jednym z ostatnich wywiadów wrócił pamięcią do filmu "Ondine". To właśnie na planie tej produkcji poznał Alicję Bachledę-Curuś. Jak przyznał, tamto spotkanie odmieniło jego życie – nie tylko zawodowo, ale i prywatnie.

Colin Farrell znów znajduje się na zawodowym szczycie. Irlandzki gwiazdor w ostatnich miesiącach zachwycał m.in. w serialu "Pingwin", a jego najnowsze role zbierają świetne recenzje w międzynarodowej prasie. Aktor chętnie pojawia się na czerwonych dywanach, gdzie coraz częściej towarzyszy mu jego 15-letni syn Henry Tadeusz – owoc związku z polską aktorką Alicją Bachledą-Curuś.

Podczas rozmowy z Magic Radio Collin Farrell został zapytany o rolę, która miała największy wpływ na jego życie. Choć w dorobku aktora nie brakuje kultowych produkcji, on bez wahania wrócił pamięcią do filmu "Ondine" z 2008 roku – właśnie na jego planie narodziło się uczucie między nim a Alicją Bachledą-Curuś.

Może dla mnie to "Ondine". Bo mój bohater jest tam trzeźwy, jest na początku swojej trzeźwości w tym filmie. I ja wtedy też byłem nie tak daleko w swojej trzeźwości. Ma syna, który ma problemy ze zdrowiem, a mój najstarszy syn urodził się z problemami zdrowotnymi. I co zabawne, z "Ondine", z tego filmowego doświadczenia, narodził się mój najmłodszy syn Henry. Sądzę, że przy "Ondine" było dużo podobieństw między mną a moją postacią, Syracusem. W dobrym znaczeniu!

– wspominał aktor.

Polecamy: Prawda o Alicji Bachledzie-Curuś ujrzała światło dzienne. Zdradził ją kolega z planu

Historia miłości Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś

Collin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś poznali się na planie "Ondine" i niemal od razu zostali parą. W 2009 roku na świat przyszedł ich syn Henry Tadeusz. Niestety, burzliwy związek nie przetrwał – w 2011 roku aktorka oficjalnie potwierdziła rozstanie.

Mimo zakończenia relacji oboje zadbali, by ich wspólne rodzicielstwo opierało się na wzajemnym szacunku i dobrej komunikacji. To pozwoliło stworzyć atmosferę, w której Henry Tadeusz dorasta otoczony miłością obojga rodziców.

Choć ich miłość szybko się wypaliła, długo dochodzili do siebie po tej relacji. W końcu oboje dojrzeli i dali sobie prawo do bycia szczęśliwymi ludźmi

– przypominał tygodnik "Na Żywo".

Dziś Farrell i Bachleda-Curuś nie tylko dzielą opiekę nad synem, ale także utrzymują przyjazne kontakty.

Super Express Google News
Colin Farrell przed laty był zakochany w Alicji Bachledzie-Curuś
12 zdjęć
Alicja Bachleda-Curuś pokazała zdjęcie sprzed 30 lat. "Nie rozumiem"
Sonda
Do kogo jest podobny Henry Tadeusz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

COLLIN FARRELL
ALICJA BACHLEDA-CURUŚ