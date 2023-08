i Autor: Kurnikowski KAROLINA WAJDA, BEATA TYSZKIEWICZ

Szczere wyznanie

Córka Beaty Tyszkiewicz o braku dzieci. Karolina Wajda mówi to wprost

Karolina Wajda (56 l.) to córka Beaty Tyszkiewicz (85 l.) i Andrzeja Wajdy (+90 l.). Jest wielką pasjonatką koni i mieszka w Głuchach pod Warszawą w dworku, który kiedyś należał do poety Cypriana Kamila Norwida (+61 l.). To właśnie w nim w 1999 roku doszło do tragedii, śmierci operatora filmowego Bartłomieja Frykowskiego (+40 l.), ojca słynnej "Frytki" (46 l.). Prywatnie była w kilku związkach, jednak wszystkie zakończyły się fiaskiem. Karolina Wajda nie doczekała się dzieci. Teraz zdradza powody.