Córka Michała Wiśniewskiego z zielonymi włosami. Wzoruje się na ojcu?

Etiennette Wiśniewska to córka Michała Wiśniewskiego i Ani Świątczak. Dziewczyna ma w tej chwili 16 lat i zdaje się być nieodrodną córka swojego ojca. Przede wszystkim jest do niego bardzo podobna. Ale podobieństwo fizyczne to jedynie początek, bo coraz częściej widać, że również odziedziczyła po Michale zamiłowania i pasje. Etiennette stawia swoje pierwsze kroki w świecie muzycznym. Poza tym, podobnie jak tata, lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. Ostatnio taką metamorfozą podzieliła się z fanami na Instagramie.

Etiennette Wiśniewska idzie w ślady Michała. Również jest kolorowym ptakiem

Michał Wiśniewski od zawsze lubił zaskakiwać wyglądem. Na początku swojej kariery wręcz szokował jaskrawymi włosami i niezliczoną ilością kolczyków. Jego córka najwyraźniej idzie w jego ślady. Może jeszcze nie tak spektakularnie jak ojciec, ale przeszła już kilka metamorfoz. Jakiś czas temu pisaliśmy o nowym kolczyku, który pojawił się na jej twarzy.

Szaleje również na głowie. Najpierw drastycznie rozjaśniła włosy, potem można było ją podziwiać we fryzurze w kolorze lila. Teraz podzieliła się z internautami zdjęciem, na którym ma włosy w kolorze zielonym. Nie są one jednak intensywnie zielone, a mają jedynie delikatny odcień. Wyglądają całkiem ładnie. Zastanawiać tylko może długość jej w włosów, bo ostatnimi czasy nosiła raczej krótką fryzurę. Czyżby zdjęcie pochodziło z archiwum dziewczyny?

Swoją drogą ciekawe, czy kiedyś zdecyduje się kiedyś na kolor włosów, który ostateczne wybrał jej tata. W intensywnej czerwieni na pewno bardzo by się rzucała w oczy.