Córka z ukochaną odwiedziły Artura Żmijewskiego! Aktor zabrał je do modnego kurortu!

Artur Żmijewski, znany z kultowego „Ojca Mateusza” jest dumnym ojcem trojga dzieci. Jego najstarsza córka Ewa to zdolna piosenkarka, która przed laty wyjechała do USA, by tam szlifować swój warsztat wokalny. To właśnie na studiach dziewczyna poznała piękną Kubankę Shandy, z którą najpierw mocno się zaprzyjaźniła, a potem życie tak się potoczyło, że młode kobiety stworzyły nie tylko wspólny zespół, ale i szczęśliwy związek. Wschodzące gwiazdy przez pewien czas mieszkały w Polsce, a rodzice Ewy traktowali Shandy jak swoją drugą córkę. Postanowiły jednak wyjechać. Na co dzień żyją w Los Angeles, ale jak tylko jest sposobność odwiedzają aktora.

Żmijewski bryluje w Sopocie. Kto mu towarzyszy?

Tym razem gwiazdor zabrał dziewczyny do Sopotu. Choć próbowali wtopić się w tłum wczasowiczów nie sposób było nie rozpoznać Żmijewskiego na słynnym już deptaku. Cała rodzinka wygląda na bardzo zgraną, widać, że się lubią, a humory mogła popsuć im jedynie kapryśna pogoda. Co rusz aktor rozdawał też autografy i pozował do zdjęć. Cóż taki urok urlopowania gwiazdora w kraju, w którym wszyscy go znają. Znalazł jednak moment na schłodzenie się zimnym napojem.

Koniecznie zobaczcie naszą galerię!

Córka z ukochaną odwiedziły Żmijewskiego

Mirosław Baka zdradza, jakie warunki stawia produkcji: „Jak nie, to beze mnie”! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.