Coś niepokojącego dzieje się z Katarzyną Grocholą. Opublikowała wideo, prosi o pomoc. "Nie mogę sobie poradzić"

Katarzyna Grochola to znana w całej Polsce pisarka, która ostatnio mierzyła się z dużymi problemami zdrowotnymi, o czym pisaliśmy na łamach "Super Expressu". Walka z rakiem, a później dochodzenie do siebie po niej, to nie było coś, z czym łatwo udało jej się uporać. Grochola zdecydowała się nawet na wywiad z Dorotą Wellman, który wyemitowano w TVN, gdzie przyznała, że jest "potwornie słaba". Fani z niepokojem obserwują jej konta w mediach społecznościowych, mając nadzieję na to, że znajdą tam pozytywne informacje na temat tego, co u niej słychać. Tymczasem Grochola opublikowała na Instagramie bardzo niepokojące wideo! Wynika z niego, że znowu ma problem z nałogiem. "Nie mogę sobie z tym poradzić", mówi wprost pisarka. I prosi o pomoc!

Katarzyna Grochola wyznaje na nagraniu, że wciąż zdarza jej się popalać papierosy. Mimo tego, że walczyła z rakiem płuc, nadal zdarza jej się sięgać do nałogu. Zawiodły niemal wszelkie sposoby na walkę z tym, z czym się mierzy.

"Kochani, pomóżcie. Radziłam sobie w życiu z wieloma rzeczami, ale z tą jedną nie mogę sobie poradzić. Podpalam. Mimo że dzwony ostrzegawcze w całym świecie chyba dzwonią, żebym się ratowała. Rzuciłam palenie, teraz znowu popalam", przyznała Katarzyna Grochola. "Jestem na desmoxanie, przeczytałam książkę Allena Carra, może macie jakiś sposób, który mi pomoże?", zapytała fanów.

Fani nie ukrywają, że są zaniepokojeni. "O rany… moja mama to samo. Może jakiś substytut, jak się chce to natychmiast odwracać uwagę?", pyta pani Agnieszka. "Kasieńko... wytrwałości", tu z kolei Grocholę wspiera dziennikarka Joanna Racewicz. Głosów współczucia, rad i wsparcia, jest sporo. Mamy nadzieję, że pani Katarzyna poradzi sobie z tym problemem. Pełne nagranie pisarki z Instagrama znajdziecie poniżej.

