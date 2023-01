Katarzyna Grochola, której największą popularność dały książki "Nigdy w życiu!" oraz "Ja wam pokażę!", walczy ostatnio o polepszenie stanu zdrowia. Wszystko przez nowotwór, z którym musiała się zmierzyć. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2022 roku pisarka informowała o kiepskim samopoczuciu, później musiała przejść dwie skomplikowane operacje. Jak przyznała Katarzyna Grochola, teraz mierzy się z okropnym, pooperacyjnym bólem, który do dziś nie ustaje. "Jestem potwornie słaba, niestety. Nikt mnie nie uprzedził, że operacje na płucach są najbardziej krwawe i najdłużej się po nich dochodzi do siebie", powiedziała Katarzyna Grochola w "Dzień dobry TVN". Teraz pisarka pokazała, jak naprawdę wygląda! Wrzuciła na Instagramia zdjęcie z córką. Musicie to zobaczyć, szczegóły poniżej.

Katarzyna Grochola walczy z bólem po nowotworze, teraz pokazała jak naprawdę wygląda!

Katarzyna Grochola nie traci optymizmu. Największe ukojenie, jak sama przyznaje, dała jej wiara w Boga i modlitwa. Z pewnością dużo pozytywnej energii przynosi jej również córka, Dorota Szelągowska. To właśnie z nią Grochola wrzuciła na Instagrama zdjęcie.

"Bez filtra pozdrawiamy i nawet bez mejkapu", napisała Katarzyna Grochola.

Panie uśmiechają się do fanów, bijąc pozytywną energią. W komentarzach także ruszyła fala wsparcia i radości. "Jest pani niesamowicie silna", "zaraża pani swoim optymizmem", "piękne i zaje*iste", czytamy. I podpisujemy się pod tym! Zdjęcie znajdziecie na końcu poniższej galerii zdjęć.

Życzymy dużo zdrowia.

