Katarzyna Grochola rozkochała w sobie czytelników w całej Polsce, a największą popularność dały jej dwa dzieła: "Nigdy w życiu!" oraz "Ja wam pokażę!", które doczekały się nawet adaptacji filmowych o tych samych tytułach. To jedna z najpopularniejszych polskich pisarek współczesnych, której książki sprzedały się w nakładzie ponad 4 milionów egzemplarzy. Niedawno Grochola podupadła na zdrowiu. Zaatakował ją nowotwór płuc, z którym musiała zmierzyć się aż dwukrotnie przez to, że rak powrócił. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2022 roku pisarka informowała o swoim kiepskim stanie zdrowia. Przeszła dwie skomplikowane operacje. A teraz nadszedł kolejny cios. Dotarły do nas smutne doniesienia. Grochola przyznała się do wszystkiego w rozmowie z Dorotą Wellman.

Katarzyna Grochola walczyła z rakiem, teraz nadszedł kolejny cios. Smutne doniesienia o stanie zdrowia pisarki

Katarzyna Grochola udzieliła Dorocie Wellman wywiadu, w którym powiedziała wprost, że po operacjach, które przeszła, nadszedł kolejny cios. Okazało się bowiem, że musi mierzyć się z okropnym, pooperacyjnym bólem, który do dziś nie ustaje.

"Jestem potwornie słaba, niestety. Nikt mnie nie uprzedził, że operacje na płucach są najbardziej krwawe i najdłużej się po nich dochodzi do siebie", powiedziała Katarzyna Grochola w "Dzień dobry TVN".

Pisarka zdradziła podczas wywiadu, że w czasie choroby największe ukojenie przyniosła jej wiara w Boga."Jestem silna. W moim życiu więcej było tąpnięć. Umacnia mnie to, że naprawdę wierzę, że jest coś silniejszego i potężniejszego od nas", wyznała. Przy okazji skrytykowała też polską służbę zdrowia, która - jej zdaniem - "leży". "Módlmy się o to, żebyśmy byli zdrowi", dodała Grochola. Na koniec podkreśliła, że mimo trudnych chwil nie traci optymizmu.

Fani mają nadzieję, że Katarzyna Grochola szybko dojdzie do siebie i wróci do pełni sił. Trzymamy kciuki i życzymy dużo zdrowia!

Zobacz również poniższą galerię zdjęć: Katarzyna Grochola dochodzi do siebie po walce z rakiem

Sonda Czytałeś/aś powieści Katarzyny Grocholi? Mogę się pochwalić, że WSZYSTKIE! Kilka przeczytałem/am Może jedną... Żadnej