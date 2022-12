Piotr Kraśko zwrócił się w "Faktach" do widzów. Nawiązał do swoich problemów

Kilkanaście dni temu Dorota Szelągowska udzieliła wywiadu, w którym niespodziewanie poinformowała o chorobie mamy. Okazało się, że Katarzyna Grochola ma raka prawego płuca, z którym walkę zaczęła od razu, jak tylko usłyszała diagnozę. Kilka dni przed świętami pisarka opublikowała w sieci nagranie, w którym poinformowała, że ma za sobą dwie operacje.

- Pytacie mnie, jak mi pomóc. Nic prostszego. Zmieńcie rząd. Dziękuję bardzo. Zamierzam przeżyć - mówiła, nie tracąc poczucia humoru oraz nadziei.

24 grudnia do sieci trafiło natomiast jej nowe zdjęcie, do którego zapozowała z córką oraz wnukami.

Katarzyna Grochola spędziła wigilię z rodziną. Po operacji trzyma się świetnie!

Rodzinną fotografią podzieliła się na Instagramie Dorota Szelągowska, która poszła w ślady innych znanych gwiazd. Do selfie zapozowała wraz z mamą i dziećmi - Antonim (21 l.) oraz Wandą (4 l.). Cała czwórka uśmiecha się, celebrując ten magicznych czas i doceniając, że może spędzać go razem.

- No i jeszcze ja. Nie mamy fancy choinki, żeby się pochwalić i być może ktoś wczoraj podjadł połowę wigilijnych potraw, ale jest super. Życzę wam zdrowia. I żeby ktoś was kochał. I spokoju w głowie. Tyle wystarczy do szczęścia. Dobrych świąt - napisała.

Pod postem nie zabrakło pięknych życzeń. Fani kreatorki wnętrz pisali, że wierzą, że jej mama na dobre pokona chorobę i przed nią wiele wspólnych wigilii z bliskimi.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak życzyć Katarzynie Grocholi i jej rodzinie dużo zdrowia!