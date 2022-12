Dorota Szelągowska o chorobie mamy: "Za kilka godzin operacja". Wstrząsające wyznanie

Nagranie trafiło do sieci

Tomek K. z "Rolnik szuka żony" planuje oświadczyć się Kasi?! Gdy zobaczyliśmy to zdjęcie, opadły nam szczęki!

Córka Fronczewskiego była wschodzącą gwiazdą, nagle zniknęła ze sceny. Prawie nikt nie wie, co się stało!

Dorota Szelągowska to projektantka wnętrz, która prowadzi własny program "Totalne remonty Szelągowskiej", a także influencerka - na Instagramie obserwuje ją niemal 900 tysięcy internautów. Ostatnio na łamach "Wysokich Obcasów Extra" pojawił się felieton jej autorstwa, w którym wyznała, że jej mama - Katarzyna Grochola - ma raka.

Katarzyna Grochola ma raka. Dorota Szelągowska otworzyła się na temat choroby mamy

Dorota Szelągowska w najnowszym felietonie, który ukazał się na łamach "Wysokich Obcasów Extra", opisywała, co wydarzyło się w jej życiu w ostatnich tygodniach. Szczególnie ważne było jej wyznanie dotyczące choroby mamy - Katarzyny Grocholi.

"Mama ma raka. Nie mówiłam ci, bo to się nagle okazało. Za kilka godzin operacja. Powiedziała, że wszystko będzie dobrze - napisała cytowana przez Pudelka Dorota Szelągowska w felietonie.

Projektantka wnętrz wspomniała o mamie także przy okazji opisywania debiutu syna w teatrze. "Wczoraj byłam na premierze spektaklu, w którym gra mój syn. (...) W antrakcie dzwoniłam do matki, ale nie miała siły gadać. Pójdzie pewnie w grudniu, jak wyjmą jej dreny" - czytamy na łamach "Wysokich Obcasów Extra".

Dorota Szelągowska zadbała również o dopełnienie formalności, dlatego odwiedziła notariusza. "Byłam wczoraj z Marią (siostrą - red.) u notariusza. Matka chce pozałatwiać jakieś sprawy, a ja w sobotę jadę do Hiszpanii na trzy tygodnie" - poinformowała. Dodała również, że zamierza odwiedzić Katarzynę Grocholę w szpitalu. "Kończę, bo jeśli chcę dziś jeszcze podjechać do szpitala, to muszę ogarnąć czasoprzestrzeń" - czytamy.

Zobacz także: Dorota Szelągowska o problemach psychicznych: "Byłam na totalnym dnie". Potrzebowała specjalisty

Katarzyna Grochola przed laty zmagała się z nowotworem. Teraz nie odniosła się do informacji, które przekazała Dorota Szelągowska, jednak faktem jest, że na jej profilu na Instagramie pojawiło się nagranie z lekarzem - specjalistą do spraw chorób płuc, z którym będzie spotykać się "odrobinę częściej niż zwykle".

- Nie bądźcie tacy głupi i nie palcie papierosów - mówiła fanom Katarzyna Grochola.