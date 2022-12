Mąż Katarzyny Grocholi urządził jej z życia piekło. "Miałam ślady duszenia na szyi"

Katarzyna Grochola to jedna z najpopularniejszych i najpoczytniejszych pisarek w Polsce. Na podstawie jej dwóch hitowych powieści "Nigdy w życiu!" i "Ja wam pokażę!" powstały filmy o tych samych tytułach. Książki Grocholi sprzedały się w nakładzie ponad 4 milionów egzemplarzy, a niektóre z nich zostały przetłumaczone na kilkanaście języków. Pisarka z pewnością może pochwalić się ogromnym sukcesem zawodowym. Niestety, w jej życiu prywatnym nie było tak kolorowo. Grochola ma na swoim koncie trzy małżeństwa. Jeden z jej mężów był katem i alkoholikiem…

Były mąż Katarzyny Grocholi znęcał się nad nią. Pisarka wspomina bicie i duszenie

Grochola ma na swoim koncie trzy małżeństwa. Z pierwszym mężem, którego poślubiła w wieku 21 lat doczekała się córki, Doroty, która dziś jest znaną prezenterką telewizyjną i projektantką wnętrz. Z drugim mężem rozstała się zaledwie po trzech latach małżeństwa. Mężczyzna znęcał się nad nią fizycznie, o czym pisarka opowiedziała w rozmowie ze stacją TVN.

- Przypominam sobie sytuację, kiedy mój oprawca wyrwał spode mnie krzesło i uderzył mnie nogą krzesła, które pękło, w kark. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi i zjawili się nasi znajomi z Książenic. Weszli do domu, ja nie wiedziałam, co się dzieje, trzymałam się za kręgi. On powiedział: „Kasieńka się uderzyła, muszę jej przyłożyć lód”. Ja nagle poczułam się taka zaopiekowana, a oni byli zachwyceni, że on jest dla mnie tak miły - wspominała.

Grochola złożyła również zawiadomienie na byłego męża. Pod koniec rozmowy z policjantem, postanowiła jednak wycofać swoje zarzuty. Za bardzo się bała.

- Złożyłam doniesienie, miałam świeże ślady od duszenia na szyi. Pod koniec rozmowy natychmiast to odwołałam. Nie pozwoliłam spisać protokołu. Świadomość, że wrócę do domu, gdzie on będzie i dowie się o tym, była paraliżująca - powiedziała.

Katarzyna Grochola nigdy nie zdradziła tożsamości swojego byłego męża. Wiadomo, że mężczyzna jest związany z telewizją, gdzie ma nienaganną opinię. Na temat swojego ojczyma wypowiedziała się również Dorota Szelągowska. Kobieta zdradziła, że był on alkoholikiem i razem z matką musiała uciec z domu.

Obecnym mężem Katarzyny Grocholi jest Stanisław Bartosik, którego poślubiła w 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że to u jego boku udało jej się odnaleźć szczęście. Ostatnio pisarka poinformowała o nawrocie choroby nowotworowej. Musiała przejść dwie operacje na prawe płuco. Trzymamy kciuki za jej powrót do zdrowia!