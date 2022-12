Mocne oświadczenie Doroty Wellman w "DDTVN". Po tych słowach Rozenek zareagowała: "Czuję, że to o mnie"

Katarzyna Grochola publikowała w ostatnim czasie na swoim Instagramie niepokojące treści. Spotkała się bowiem ze specjalistą, który zajmuje się leczeniem chorób płucnych, informując jednocześnie, że podobnych wizyt będzie więcej. I tak też w poniedziałek media obiegły smutne wieści, które w felietonie dla Wysokich Obcasów Extra przekazała jej córka. Dorota Szelągowska wprost przyznała, że jej mama ma raka i czeka na poważną operację. Sama zainteresowana dodała też krótkie nagranie ze szpitala, w którym wyjaśnia, jak czuje się po zabiegu i żartobliwie komentuje przyrost obserwujących na jej profilach w mediach społecznościowych.

Tak, owszem, miałam raka prawego płuca. Jeśli chodzi o kolejne pytania - tak, owszem, jestem po podwójnej operacji. Teraz ja mam dla Państwa zagadkę. Ponieważ przyznaje, że jeszcze nigdy nie przybyło mi na raz 500 osób obserwujących, nawet, gdy wyszłam za mąż, pytanie brzmi: ile raków, ile nowotworów trzeba mieć, aby mieć milion obserwujących? - figlarnie pytała fanów Katarzyna Grochola. Pisarka zdawała się być w formie!

Katarzyna Grochola w szpitalu. Dorota Goldpoint: "Jest smutna diagnoza"

Dorota Goldpoint przybyła w poniedziałek na branżową imprezę w centrum Warszawy, na której zabrakło oczywiście Katarzyny Grocholi. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post projektantka wyznała, że pisarka jest bardzo chora.

- Kasia Grochola, niestety, jest w szpitalu. Nie mogła dzisiaj z nami być. Jest smutna diagnoza. W tej chwili są prowadzone badania tak, jak to w przypadkach chorób terminalnych. Po prostu czekamy. Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy tę informację - słyszymy.

Ponadto dodała, że mocno wierzy, że lekarze pomogą Grocholi pokonać chorobę. Co więcej, dała do zrozumienia, że jej przyjaciółka jest bardzo silną kobietą, która ma dla kogo żyć i o to życie na pewno zawalczy.

- Nie można się poddawać. Tak naprawdę życie jest w naszych sercach i naszym umyśle. Kochając życie, będziemy o to życie i zdrowie walczyć. Trzymam ogromnie kciuki za Kasię, dzwonię do niej, wzmacniam ją. Wiem, że sobie poradzi.

Trzymamy mocno kciuki za leczenie gwiazdy i życzymy jej dużo zdrowia, siły i wsparcia ze strony bliskich.