Krzysztof Cugowski spędził na scenie większość swojego życia. Ma na swoim koncie ma lata koncertów z Budką Suflera, a potem solowych. Nagrał łącznie 30 płyt, na których pozostawił 300 piosenek. Ten imponujący dorobek artystyczny nie przekłada się jednak na wysokość świadczeń, na które muzyk może liczyć od ZUSu.

Cugowski jest emerytem od 5 lat. Początkowo dostawał jedynie 570 zł świadczenia

Cugowski przeszedł na emeryturę w 2017, i choć zdawał sobie sprawę, że świadczenie będzie niewielkie, to kwota jaka wtedy została mu wyliczona, zaskoczyła nawet jego - było to niecałe 600 zł. Tak niska emerytura wynikała z faktu, ze muzyk przez lata pracy artystycznej odprowadzał do ZUS-u bardzo niewielkie składki preferencyjne w wysokości 14 gr miesięcznie.

Od tamtej pory świadczenia emerytalne były kilkakrotnie rewaloryzowane, ale nadal nie są to pieniądze za które da się przeżyć. Wg naszych wyliczeń Cugowski może liczyć na 1722 zł emerytury. Nie jest to oczywiście kwota, która pozwoliłaby muzykowi utrzymać dotychczasowy standard życia. Artysta zdawał sobie z tego sprawę od dawna, zgromadził więc nieco oszczędności. To jednak kropla w morzu, a mężczyzna nie zamierza obciążać swoim utrzymaniem synów. Ma w planach kontynuowanie działalności muzycznej. Zdaje sobie jednak sprawę, że będzie musiał żyć w ten sposób już do końca.

Krzysztof Cugowski nie planuje schodzić ze sceny, ale nie robi tego tylko dla kasy

Na szczęście Krzysztof Cugowski jest dobrej formie i kocha to, co robi. Prawdopodobnie nawet gdyby chciał całkowicie zejść ze sceny, to szybko by za nią zatęsknił. Nie trzeba się więc obawiać, ze grał będzie na siłę, tylko dla kasy. Scena to jego miejsce, jest profesjonalistą i zawsze daje z siebie maksimum, na każdym koncercie. Jest człowiekiem spełnionym zawodowo i osobiście. Jak twierdzi, nadal czuje głód sceny, potrzebę spotkań z publicznością i wyrażania siebie poprzez dźwięk. Od kilku lat nie gra już z Budka Suflera, skupia się na karierze solowej. W tym roku można go będzie zobaczyć na koncertach z cyklu Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. W muzycznej uczcie towarzyszą mu najlepsi polscy instrumentaliści: a gitarze gra Jacek Królik, na perkusji Cezary Konrad, na basie Robert Kubiszyn oraz, a na klawiszach Tomasz Kałwak.

Galeria: Krzysztof Cugowski może liczyć na świetne stawki za swoje koncerty

Krzysztof Cugowski odcina się od Budki Suflera. Co sądzi o Jacku Kawalcu? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.