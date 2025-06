Czadoman pod ołtarzem jak prawdziwy stróż w Boże Ciało! Tylko te buty... Gdzie są lakierki?!

Boże Ciało. Uduchowiony Czadoman z religijnymi tatuażami pod ołtarzem

Czadoman dotychczas jakoś powszechnie z religijnością się nie kojarzył. Wiele osób za to świetnie zna go z wielkiego - zdecydowanie niekościelnego - szlagieru "Ruda tańczy jak szalona". Pozory jednak mogą mylić. Już z zeszłym (2024 roku) gwiazdor disco polo pochwalił się bardzo religijnymi tatuażami. Niejeden ksiądz by się ich nie powstydził.

Taki raj sobie wymyśliłem. Jestem człowiekiem wierzącym i mam nadzieję, że po tej naszej ziemskiej podróży czeka na nas coś wspanialszego. Tam jest postać przedstawiająca człowieczeństwo. A na dole na rękawie mam Golgotę, czyli ukrzyżowanie Pana Jezusa i gdzie wyżej przechodzi w raj i to wszystko układa się w całość. To jest taki portal łączący życie ziemskie z życiem wiecznym, czyli przejście stąd do raju

- tłumaczył uduchowiany wokalista disco polo w rozmowie z "Faktem". Religijne tatuaże to nie przypadek. Teraz bowiem Czadoman z okazji święta Bożego Ciała pochwalił się fotką sprzed jednego z procesyjnych ołtarzy.

Tak Czadoman wystroił się w Boże Ciało. Gdzie są lakierki?!

Patrząc na muzyka, można odnieść wrażenie, że wystroił się jak... stróż w Boże Ciało. Na fotografii, którą Czadoman opublikował na Facebooku, widzimy go nie w krzykliwych kolorach, które nosi czasem podczas koncertów. Tym razem dostaliśmy wersję Czadomana eleganta. Jest biała koszula, są ciemne spodnie... Jeden szczegół tylko nieco psuje efekt. Gdzie są lakierki?! Tego typu buty idealnie pasowałyby do procesji z okazji święta Bożego Ciała. Czadoman jednak zdecydował się rozwiązanie bardziej nowoczesne i niestandardowe. Do białej koszuli założył bowiem adidasy w kolorze beżowo-karmelowym. Stylizacja stylizacją, ale najważniejszy jest przekaz.

A przed weekendową trasą koncertową, tradycyjnie jak co roku - Boże Ciało. Do zobaczenia na Scenach

- napisał Czadoman. Widać, że z niego facet i do tańca, i do różańca.

