Czadoman schudł 15 kilo. Wiemy, ile teraz waży gwiazdor disco!

Czadoman jeszcze na początku roku ważył 95 kilo. Teraz zbił wagę do 85 kilogramów. Jak tego dokonał? Przyznaje, że kiedy jest lżejszy lepiej mu się funkcjonuje. - Teraz jest równe osiem dyszek i dobrze się czuję… Zawsze na wiosnę przed sezonem koncertowym staram się stracić na wadze. Pierwszym etapem zawsze jest okres postu. Wtedy odrzucam wszystkie słodkie rzeczy, pieczywo, fast foody. Tym sposobem w tym roku udało mi się schudnąć aż 15 kilogramów - zdradza „Super Expressowi” Czadoman, który dba o formę również na siłowni. - Do tego oczywiście dochodzi trochę sportu - bieżnia, ciężarki, itd. Same koncerty też są wyczerpujące. W czasie koncertu zawsze daję z siebie wszystko, więc po zejściu ze sceny moją koszulkę można wykręcać jak ręcznik - dodaje gwiazdor.

Czym żywi się Czadoman?

Zazwyczaj artyści narzekają, że będąc w trasie koncertowej żywią się w przydrożnych barach i sieciówkach z fast foodami. - Staram się jeść równo. Mam też takie postanowienie, że od maja do końca września nie dotykam alkoholu, bo jest mocno kaloryczny. Kiedyś jak wracałem po dwóch koncertach do hotelu zamawiałem do pokoju pizzę, a czasem dwie. I brzuszek rósł. Teraz się pilnuję, żeby tego nie robić, ale jak znam życie to jesienią znów powrócę do formy prosiaczka - śmieje się Czadoman. O jego dobre samopoczucie dba ukochana żona Mirka. - Jak jestem w domu w tygodniu żona dba, by jedzenie było smaczne i zdrowe. Gotuje od serca dla całej naszej rodziny. Staramy się nie jeść smażonego. Częściej gotowane, ale nie ukrywam, że czasem się złamię i zabieram dzieciaki do jakiegoś fast-fooda - wyznaje Paweł.

O czym jest "Renia" Czadomana?

Nie można nie zapytać artysty o jego najnowszy numer, pt. "Renia", który podbija listy przebojów. Muzyk jak zwykle w teledysku „szaleje” i występuje w niecodziennych odsłonach.

- To piosenka o człowieku zakochanym od pierwszego wejrzenia, który robi wszystko, by zdobyć uwagę i miłość obiektu swoich westchnień. Jak mu poszło zobaczcie sami oglądając klip do piosenki „Renia” - puszcza oko Czadoman.

Zobaczcie klip do słynnej „Reni” oraz galerię zdjęć!