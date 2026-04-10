Czego na pobudkę słuchają astronauci z misji Artemis II? W kosmosie wybrzmiewały same przeboje!

Pierwsze plany co do misji kosmicznej, która miałaby na celu powrót człowieka w okolice Księżyca pojawiły się już w początkach lat 2000. Początkowo pomyślano o misji Exploration Mission-2, w ramach której astronauci mieli przebadać próbki umieszczonej w orbicie ziemskiego Satelity planetoidy. Misja ta została jednak anulowana i utworzona została zupełnie nowa, Artemis. Jej celem miał być powrót człowieka w okolice Księżyca i odbycie wokół niego lotu, na wzór tego, czego dokonała załoga Apollo 8 w 1968 roku.

Przygotowania do misji Artemis II trwały kilka dobrych lat, a celem było jak najlepsze dostosowanie rakiety. Początkowo planowano, że ta uda się w kosmos w 2023 roku, następnie jednak opóźniono te terminy najpierw o rok, następnie do 2025 roku, aż w końcu ogłoszono oficjalnie, iż załoga wyruszy w kierunku Księżyca w kwietniu 2026 roku.

Misja Artemis II opuściła Ziemię dokładnie 1 kwietnia, a całość potrwała 10 dni. Jej losy śledził cały świat, a to dlatego, że jest ona pierwszą załogową wyprawą w okolice naszej Satelity od 1972 roku! Uznaje się, że lot ten był niejako przygotowaniem od ponownego wysłania człowieka bezpośrednio na Księżyc, co miałoby nastąpić już w 2028 roku.

Astrofaza: ani słowa o Polaku w kosmosie. FAKTY i MITY na temat kosmosu | Mellina

Czego w kosmosie słuchała załoga misji Artemis II?

Misja Artemis II zmierza ku końcowi. Załoga, w skład której weszli Gregory Wiseman (dowódca), Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen, powróci na Ziemię w nocy z piątku na sobotę 10 na 11 kwietnia. Kapsuła Orion, w której przebywają, ma wylądować na wodach Oceanu Spokojnego w pobliżu San Diego w stanie Kalifornia.

Dosłownie na chwilę przed tym zdarzeniem NASA postanowiła pokazać światu, czego dokładnie astronauci słuchali podczas swojej kosmicznej misji. W tym celu powstała specjalna playlista 'Artemis II Wake-Up Songs'. Na ten moment tworzy ją dziewięć kompozycji, w tym takie przeboje, jak Pink Pony Club Chappell Roan czy słynne Under Pressure Queen i Davida Bowiego. Jeszcze przed końcem misji na playlistę trafić mają kolejne utwory.

10