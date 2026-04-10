Czego na pobudkę słuchają astronauci z misji Artemis II? W kosmosie wybrzmiewały same przeboje!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-04-10 9:48

W ostatnich dniach dosłownie cały świat żył misją kosmiczną Artemis II. W jej ramach grupa astronautów pierwszy raz od lat tak bardzo zbliżyła się do Księżyca i okrążyła ziemską satelitę. Projekt właśnie dobiega końca, przed powrotem astronautów na Ziemię dowiedzieliśmy się natomiast, jaka muzyka budziła ich w kosmosie!

Chappell Roan
Galeria zdjęć 10

Pierwsze plany co do misji kosmicznej, która miałaby na celu powrót człowieka w okolice Księżyca pojawiły się już w początkach lat 2000. Początkowo pomyślano o misji Exploration Mission-2, w ramach której astronauci mieli przebadać próbki umieszczonej w orbicie ziemskiego Satelity planetoidy. Misja ta została jednak anulowana i utworzona została zupełnie nowa, Artemis. Jej celem miał być powrót człowieka w okolice Księżyca i odbycie wokół niego lotu, na wzór tego, czego dokonała załoga Apollo 8 w 1968 roku.

Przygotowania do misji Artemis II trwały kilka dobrych lat, a celem było jak najlepsze dostosowanie rakiety. Początkowo planowano, że ta uda się w kosmos w 2023 roku, następnie jednak opóźniono te terminy najpierw o rok, następnie do 2025 roku, aż w końcu ogłoszono oficjalnie, iż załoga wyruszy w kierunku Księżyca w kwietniu 2026 roku.

Misja Artemis II opuściła Ziemię dokładnie 1 kwietnia, a całość potrwała 10 dni. Jej losy śledził cały świat, a to dlatego, że jest ona pierwszą załogową wyprawą w okolice naszej Satelity od 1972 roku! Uznaje się, że lot ten był niejako przygotowaniem od ponownego wysłania człowieka bezpośrednio na Księżyc, co miałoby nastąpić już w 2028 roku.

Czego w kosmosie słuchała załoga misji Artemis II?

Misja Artemis II zmierza ku końcowi. Załoga, w skład której weszli Gregory Wiseman (dowódca), Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen, powróci na Ziemię w nocy z piątku na sobotę 10 na 11 kwietnia. Kapsuła Orion, w której przebywają, ma wylądować na wodach Oceanu Spokojnego w pobliżu San Diego w stanie Kalifornia.

Dosłownie na chwilę przed tym zdarzeniem NASA postanowiła pokazać światu, czego dokładnie astronauci słuchali podczas swojej kosmicznej misji. W tym celu powstała specjalna playlista 'Artemis II Wake-Up Songs'. Na ten moment tworzy ją dziewięć kompozycji, w tym takie przeboje, jak Pink Pony Club Chappell Roan czy słynne Under Pressure Queen i Davida Bowiego. Jeszcze przed końcem misji na playlistę trafić mają kolejne utwory.

Jakie na ten moment się na niej znajdują?

Chappell Roan
Galeria zdjęć 10
Super Express Google News

Sonda
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki