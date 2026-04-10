Marta Żmuda Trzebiatowska pogrążona w żałobie. Aktorka pożegnała bardzo ważną osobę

Marta Żmuda Trzebiatowska żegna ukochaną babcię

Marta Żmuda Trzebiatowska (41 l.) jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Rozgłos zyskała w 2008 roku. To wtedy do kin trafił film "Nie kłam, kochanie", gdzie zagrała u boku Piotra Adamczyka (54 l.), a na antenie TVN-u zadebiutował serial "Teraz albo nigdy" z jej udziałem. Dziś nadal dużo gra, ale najważniejsza jest dla niej rodzina.

Od lat związana jest z kolegą po fachu, Kamilem Kulą (36 l.). Para doczekała się syna Bruna i córki Pauliny. Marta Żmuda Trzebiatowska aktywnie działa w sieci. Na Instagramie dzieli się głównie treściami związanymi z pracą, ale nie brakuje i tych bardziej osobistych wpisów. Stara się jednocześnie chronić prywatność swoich bliskich.

W najnowszym wpisie Marta Żmuda Trzebiatowska podzieliła się z internautami przykrą wiadomością o śmierci bliskiej jej osoby. Jak wyznała, jakiś czas temu odeszła jej ukochana babcia. Dopiero teraz znalazła w sobie siły, by napisać o tym publicznie.

Nie dzieliłam się tym, bo moja żałoba potrzebowała ciszy. Poza tym IG nie jest dla mnie odpowiednim miejscem "do przeżywania". Dziś czuję gotowość by Wam coś o tym napisać… Tęsknota za nią - to uczucie towarzyszyć będzie mi już zawsze. Zrozumie każdy kto stracił kogoś ważnego - napisała aktorka.

Zobacz również: Edyta Herbuś pożegnała babcię. "Nasza najukochańsza Tola zasnęła"

W dalszej części wpisu dodała, że śmierć ukochanej babci zamknęła w jej życiu pewien etap:

Pożegnanie z nią jest dla mnie definitywnym zamknięciem etapu mojego dzieciństwa. Zrozumiałam jednak coś ważnego, że jestem kontinuum i każdego dnia odkrywam ile jej we mnie.

Marta Żmuda Trzebiatowska zamiast zdjęcia babci dodała do wpisu zdjęcie... ciasta! To właśnie takie codzienne gesty, jak pieczenie ciasta dla swoich dzieci, przypomina jej o ukochanej osobie i sprawia, że pamięć o niej jest wieczna. Kiedyś to babcia nauczyła ją tego przepisu, a teraz aktorka może je robić razem ze swoimi pociechami.

To ucierane ciasto, które dziś zrobiłam moim dzieciom - to ona. Ona mnie tego nauczyła. Zawsze witała mnie ciepłym domowym wypiekiem. Tak wyrażała swoją troskę, miłość, zaznaczała swoją obecność. Będę tak robić… Kontinuum. Pamięć. Miłość - dodała na koniec Żmuda Trzebiatowska.

Zobacz również: Mąż Agnieszki Maciąg nie może pogodzić się ze śmiercią ukochanej. "Strata zostawia ślad na zawsze"

