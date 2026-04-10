Pogoda na majówkę 2026. Grill na majówkę 2026 może okazać się najgorszym koszmarem. Będą jednak tacy, którym się spodoba. Wyjaśniamy, dlaczego

Kwiecień 2026 zaskoczył ochłodzeniem i wiatrem, ale prognozowane jest ocieplenie.

Majówka 2026 może być chłodna i deszczowa, z niskimi temperaturami i opadami.

Dla alergików chłodna i deszczowa pogoda to ulga, redukująca stężenie pyłków.

Tegoroczna wiosna idealnie wpisuje się w marcowe i kwietniowe przysłowia. Kwiecień 2026 przywitał nas sporym ochłodzeniem i silnym wiatrem. Od kilku dni przez całą Polskę przetaczają się zimne masy powietrza, a chłodny i porywisty wiatr utrudnia funkcjonowanie. Nieco lepiej ma być w przyszłym tygodniu. Od wtorku 14 kwietnia prognozowane jest ocieplenie. Temperatury w całym kroju wzrosną o kilka stopni. W dzień mogą wynieść one nawet 18-19 stopni Celsjusza i około 6 stopni Celsjusza w nocy. Czy wskazywane ocieplenie utrzyma się dłużej, także na majówkę?

Pogoda na majówkę 2026. Pogoda zaskoczy, ale nie tak, jakbyśmy chcieli

Majówka to początek sezonu grillowego. To czas, gdy Polacy tłumnie wyjeżdżają na działki i korzystają z ciepłej pogody. W ostatnich latach majówka była dosyć ciepła i słoneczna. Wiele jednak wskazuje, że w 2026 roku pogoda będzie zgoła odmienna. Według najnowszych prognoz koniec kwietnia 2026 przyniesie temperatury zbliżone do normy z ostatnich lat. Sytuacja ulegnie pogorszeniu w pierwszych dniach maja 2026. Wtedy to wskaźniki termometrów spadną. Meteorolodzy wskazują, że pogoda na majówkę może być chłodniejsza, od tego co znamy. Na północy kraju temperatury oscylować będą wokół jednocyfrowych wartości. Nieco cieplej będzie na południu oraz w centrum kraju, ale nadal trudno mówić o wiosennej pogodzie, idealnej na grillowanie.

Niskie temperatury to nie jedyne, co czeka nas na majówkę 2026. Synoptycy wskazują, że kolejnym problemem mogą okazać się intensywne deszcze. W wielu rejonach Polski będzie obficie padać przez kilka dni. Lokalnie może pojawić się także grad. Opady ominą niektóre regiony kraju, w tym Mazowsze, Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską. Wiele wskazuje, że tegoroczna majówka upłynie pod znakiem zimna, deszczu i pogody niesprzyjającej spacerom.

Na majówkę 2026 będzie zimno i deszczowo. Te osoby mogą się ucieszyć

Dla osób cierpiących na alergię na pyłki, chłodna i deszczowa pogoda to często wybawienie. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których takie warunki atmosferyczne przynoszą ulgę. Deszcz skutecznie zmywa pyłki z powietrza. Kropelki wody wiążą się z drobnymi cząsteczkami pyłków i osadzają je na ziemi, znacznie obniżając ich stężenie w atmosferze. Dzięki temu, po ulewnym deszczu, powietrze staje się znacznie czystsze, a objawy alergii ustępują lub są znacznie łagodniejsze. Niskie temperatury spowalniają proces pylenia roślin. Rośliny są bardziej aktywne i intensywniej pylą w ciepłe, słoneczne dni. Chłód sprawia, że ich cykl rozwojowy jest opóźniony, a produkcja pyłków ograniczona. W rezultacie, w chłodniejsze dni stężenie alergenów w powietrzu jest niższe. Dodatkowo, w wietrzne, ale suche dni, pyłki są intensywnie roznoszone na duże odległości, podczas gdy w bezwietrzne, chłodne dni pozostają bliżej roślin.

Kwiecień to przede wszystkim czas intensywnego pylenia drzew. Królują wtedy brzoza, olcha i leszczyna, które rozpoczęły już swoje pylenie w marcu, ale w kwietniu osiągają szczyt swojej aktywności. Brzoza jest szczególnie problematyczna ze względu na wysoką alergenność jej pyłków. Oprócz nich, w powietrzu pojawiają się również pyłki dębu, jesionu i topoli. Pod koniec kwietnia do gry wchodzą także pierwsze pyłki traw, choć ich główne uderzenie nastąpi dopiero w maju.

W maju dominują już przede wszystkim trawy, które są jednym z najczęstszych źródeł alergii wziewnych w Polsce. Ich stężenie w powietrzu gwałtownie wzrasta, powodując katar sienny, łzawienie oczu i duszności u wielu alergików. Oprócz traw, w maju nadal pylą niektóre drzewa, takie jak dąb i buk. Pojawiają się również pyłki szczawiu i babki lancetowatej, a pod koniec miesiąca mogą zacząć pylić pierwsze chwasty, np. pokrzywa.

