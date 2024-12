Wiktor Zborowski wspomina Stanisława Tyma. Łzy same napływają do oczu

Henio Majdan, najmłodszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana, to jeden z najbardziej znanych maluchów w polskim show-biznesie. Jego narodziny w czerwcu 2020 roku wzbudziły ogromne emocje, a Henio szybko stał się ulubieńcem fanów pary. Małgorzata i Radosław, chętnie dzielący się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, regularnie publikują zdjęcia i filmiki dokumentujące codzienność ich najmłodszego dziecka.

Czteroletni Henio Majdan to oczko w głowie rodziny

Od momentu narodzin Henio regularnie pojawia się na profilach swoich rodziców w mediach społecznościowych. Jego urocze zdjęcia i zabawne momenty z życia rodzinnego cieszą się ogromną popularnością. Internauci z sympatią obserwują, jak Henio rośnie i rozwija się, a Małgorzata i Radosław często dzielą się historiami z codziennego życia rodziny Majdanów.

Chociaż Henio ma dopiero kilka lat, już można powiedzieć, że jest małą gwiazdą. Jego rodzice, dbają o to, by życie Henia było pełne miłości i rodzinnego ciepła, ale tez przygód. Jednocześnie starają się chronić jego prywatność, zachowując balans między dzieleniem się chwilami z fanami a zapewnieniem synowi bezpieczeństwa i normalnego dzieciństwa. Tym razem jednak dumni rodzice postanowili pochwalić się talentem najmłodszej latorośli. Otóż Henio wziął udział w koncercie bożonarodzeniowym, a rodzice pękali z dumy jeszcze przed występem chłopca.

Henio mimowolnym celebrytą. Małgorzata Rozenek: "Dał z siebie wszystko"

Małgorzata wszytko relacjonowała na Instagramie:

Henio dziś wystąpił na szkolnym koncercie świątecznym i nie mogę przestać się uśmiechać! Czas pełen wzruszeń, świątecznych melodii i dziecięcej radości. Henio dał z siebie wszystko i choć jestem trochę nieobiektywna, to powiem jedno – był najlepszy!

Radosław dodał od siebie:

Jest pełen emocji. Jest mucha, więc jest przygotowany na maksa.(...) Jak na niego to wydaje się przygotowany

- dodał ostrożnie piłkarz. Po czym rodzice z uśmiechem wyznali, że mały Henio na razie nie pała specjalnym entuzjazmem do tego typu wystąpień, jednak rodzice mają swoje sposoby, by go zachęcić. Obiecany dziecku prezent zdziałał cuda.

