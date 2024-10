Czy Andrzej Seweryn wierzy w Boga? Aktor wbił kij w mrowisko!

Bogumiła Wander dopiero co zmarła, a teraz jej 86-letni mąż znów popłynie! "Jego serce wciąż należy do oceanu"

Andrzej Seweryn wbija kij w mrowisko

Andrzej Seweryn co jakiś czas postanawia o sobie przypomnieć i zwykle robi to z przytupem. W 2023 roku olbrzymie kontrowersje wywołało nagranie, w którym artysta - używając wulgarnych słów - atakuje m.in. Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Trumpa. Po zmienie władzy w Polsce Andrzej Seweryn chyba przystopował z "politykowaniem". Za to w najnowszej rozmowie z Tomaszem Sekielskim i Magdaleną Rigimonti aktor zabrał głos na zawsze wywołujące w Polsce emocje tematy, czyli Kościół i ludzi wierzących. Andrzej Seweryn kolejny raz wbił kij w mrowisko. Bez ogródek stwierdził, że część ludzi wierzących jest agresywna i nie szanuje innych. Do tego modli się "na pokaz". Artysta wprost został zapytany o to, czy sam wierzy w Boga. Wiele osób może być zaskoczonych odpowiedzią.

Andrzej Seweryn wierzy w Boga i wspiera środowisko LGBT

Andrzej Seweryn - mimo krytycznego stosunku do części wierzących i księży - sam w Boga wierzy. W trakcie rozmowy rozwinął ten wątek i zwrócił uwagę na związane z wiarą konsekwencje.

Tak, jeśli Bogiem jest tajemnica, coś, czego nie pojmuję. Są chwile, kiedy wiara pomaga, naturalnie, i są chwile, kiedy wystawia (...) człowieka na takie próby, że nie jest łatwo. W ogóle takie mówienie, że: "Ty wierzysz w Boga, więc masz z głowy problemy", jest naiwne

- podkreślił aktor, który znany jest też z tego, że wspiera środowisko LGBT. Wcielił się nawet w postać drag queen w serialu Netflixa "Królowa". Andrzej Seweryn w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśnił, że wiara w Boga i poparcie dla osób LGBT nie stoją w sprzeczności.

Kultura LGBT+ istniała, powiedziałbym, już ponad 2000 lat temu, ponad 2000 lat, dużo ponad 2000 lat, istnieje i będzie istnieć, i będzie się rozwijać. A wśród osób homoseksualnych są, jak wiadomo, osoby wierzące, nawet powiedziałbym praktykujące, ponieważ jedno nie przeczy drugiemu, a tylko dla niektórych przeczy

- zaznaczył słynny aktor.

