Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel się nie znoszą? Te zdjęcia mówią wszystko. Dobra mina do złej gry

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel to jedna z najgorętszych par nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jak informował „Super Express”, słynna „Królowa życia” i tancerz nie są zbyt szczęśliwi z połączenia ich w parę. Ona miała liczyć na młodszego, atrakcyjnego trenera, on zaś boi się, że Dagmarą, która przeszła operację nóg, nie zajdzie zbyt daleko, a wracając do programu marzy mu się finał. Dlatego chciał tańczyć np. z blogerką Maffashion.

Kaźmierska i Hakiel udają, że się lubią? Produkcja interweniowała

Plotki o tym, że celebrytka i tancerz się nie znoszą, nabrały na sile na tyle, że produkcja programu musiała interweniować i nakazała obojgu udawać, że w rzeczywistości się uwielbiają. Dlatego, gdy ostatnio wychodzili z treningu i zobaczyli przed szkołą tańca fotografów, natychmiast szeroko się uśmiechali. Co ciekawe, uśmiech z twarzy Dagmary szybko zniknął, gdy sądziła, że nikt nie robi jej już zdjęć. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii pod tekstem.

O tym, jak „Królowej życia” i Hakielowi pójdzie na parkiecie, przekonamy się 4 marca podczas pierwszego odcinka „Tańca z Gwiazdami”.

Trzymacie za nich kciuki?