Dagmara Kaźmierska zaatakowała fana! Bluzgała jak szewc!

Maja Rutkowski pokazała trzy suknie ślubne! A to jeszcze nie koniec! Która ładniejsza?

Cała prawda o małżeństwie Olgi Borys. Przez lata to ukrywała

Co za rewelacje!

Magdalena Walach ukrywa męża? On też grał w hicie TVP

Kaźmierska atakuje! Nie powstrzymała języka

Dagmara Kaźmierska z wielkiej celebrytki w jednej sekundzie stała się postacią napiętnowaną. Kiedy na jaw wyszły zeznania świadków z jej sprawy karnej w sądzie w mediach zawrzało. Na jaw wyszło, że Kaźmierska znęcała się nad pracującymi dla niej dziewczynami i biegała nawet za nimi z bejsbolem! Fani celebrytki są oburzeni tym, co tak naprawdę robiła Kaźmierska w przeszłości, niektórzy wręcz czują się przez nią oszukani!

- Przecież „historię” które przedstawił goniec nie są zmyślone, pochodzą z akt sprawy (które pani sama w swojej książce polecała sprawdzić „dla ciekawskich” no i sprawdzili) bez powodu też pani nie siedziała. Pani dostała 14 miesięcy, a X kobietom wyrządziła pani krzywdę na całe życie

- ludzie "kupia" wszystko, nie wylaczajac mordu, czy tortur na wizji, gdyby na to tylko zezwalalo prawo.Gwalt przed kamera tez mialby duze wziecie, jak i kazda inna sensacja, czy okrucienstwo.Lody można krecic na wszystkim. Jak ktos mysli wylacznie w tych kategoriach, to koncza sie skrupuly. Jak moglaś nas oszukac .... jak moglas zlecac gwalt . To straszne obrzydliwe

Wyjazd Kaźmierskiej za granicę też nie umknął uwadze fanów. Jeden z nich wprost stwierdził, że skompromitowana celebrytka zwyczajnie uciekła z Polski. I tego już "Królowa życia nie wytrzymała".

- Uciekło się z Polski, co

- Tak. Od takich młotków jak ty - odrzekła elegancko "królowa".

Sonda Czy Dagmara Kaźmierska powinna całkowicie zniknąć z telewizji i pozostałych mediów? Tak Nie Nie mam zdania