Daniel Martyniuk prawie zniszczył jego skrzypce za 40 tysięcy, a Marcin Skaba chce wyciągnąć pomocną dłoń. To jego smyczkiem groził gościom syn Zenka podczas pamiętnej nocy w Zakopanem!

Daniel Martyniuk szukając atencji zgromadzonych w hotelowym lobby gości wyczyniał niesamowite rzeczy. Po kłótni z żoną, zasiadł do zabytkowego fortepianu, od którego został odciągnięty. Wówczas podszedł w stronę muzyka, który trzymał w ręku skrzypce należące do grającego w zespole Joanny Liszowskiej (46 l.) Marcina Skaby i zdołał mu wyrwać jedynie smyczek, którym wygrażał się świadkom zdarzenia.

W jaki sposób Daniel Martyniuk przejął smyczek znanego skrzypka i kompozytora?

Agresywny Martyniuk, będący w stanie wskazującym na nadmierne spożycie alkoholu, omal nie powybijał oczu ludziom oczu tym smyczkiem. Na szczęście znalazł się śmiałek, który wyrwał mu z dłoni fragment instrumentu cenionego kompozytora. - Zostawiłem swoje skrzypce pod opieką chłopaków z Felivers i pobiegłem do pokoju po głośnik. Jeden z nich trzymał je w ręku, a wtedy Daniel próbował się do niego dorwać. Udało mu się wyrwać z ręki kolegi jedynie smyczek, którym, jak mi doniesiono wymachiwał biegając pomiędzy innymi gośćmi. Menadżer jednej z gwiazd zdobył się na odwagę, żeby mu go wyrwać. Na szczęście nie udało mu się go uszkodzić. Sam tego zajścia nie widziałam, ale opowiadano mi, że wyglądało to strasznie – opowiada nam Marcin Skaba, który na Sylwestrze z Dwójką grał na nich podczas występu Lisha & The Men. – Wcześniej widziałem, że Daniel zachowuje się dziwnie, podszedłem i zapytałem, czy może mu pomóc, może do pokoju odprowadzić, ale moja wyciągnięta dłoń spotkała się z agresją i wyzwiskami. Z boku była płacząca blondynka i ktoś ją pocieszający, ale wtedy nie powiązałem tych faktów – dodaje muzyk, który mógł stracić instrument wart duże pieniądze.

Skrzypce Marcina Skaby są bardzo cenne!

– To są klasyczne skrzypce lutnicze, zrobione na zamówienie. Ich koszt to ponad 40 tys. złotych – zdradza artysta, który mimo wszystko byłby gotów pomóc Danielowi. – Omal nie straciłem bardzo drogiego instrumentu, ale patrzę na niego z innej strony. Ten chłopak potrzebuje wsparcia. Czuje, ze muzyka noże być dla niego terapią. Widziałem w sieci jak gra na ukulele, jak próbował grać na pianinie i śpiewać. To może być klucz do zmiany jego zachowania i jeśli chce to mogę mu pomóc. Muzyka potrafi czynić cuda – opowiada nam pełen empatii Marcin.

Kim jest Marcin Skaba?

Marcin Skaba to wybitny instrumentalista, kompozytor, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz szkoleń produkcji muzycznej i mixu. Czynny zawodowo muzyk współtworzący wiele interesujących projektów spod znaku folk-rock-jazz-electronic. Współpracował m. in. z: XxanaxX (muzyka elektroniczna), Asformation (jazz-rock), Bartosz Smorągiewicz Ensemble (gypsy jazz, muzyka klasyczna). Obecnie rozwija projekt muzyczny Mushbeat, który angażuje najzdolniejsze postaci polskiej sceny muzycznej, by pokazać jej wartość nie tylko w Polce ale i poza jej granicami. Skaba skomponował również muzykę do 12 znanych wierszy Adama Mickiewicza w ramach projektu "Mickiewicz in Love", który niebawem ujrzy światło dzienne.

Tuż przed Sylwestrem z Dwójką nasza dziennikarka przeprowadziła ze Skabą krótki wywiad wideo

Marcin Skaba skomponował muzykę do utworów Adama Mickiewicza. Jeden z wierszy wieszcza będzie rapowany