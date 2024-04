Daniel Olbrychski skrywał tajemnicę, która wyszła na jaw. Aktor prowadził podwójne życie! Szybko odczuł konsekwencje swoich decyzji

AJ 10:24

Daniel Olbrychski to legenda polskiego kina. W czasach swojej największej popularności, do artysty wzdychało mnóstwo wielbicielek. Aktor uległ pokusie i w trakcie małżeństwa z Zuzanną Łapicką wdał się w romans. Jednak sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Zobaczcie, co spotkało aktora.