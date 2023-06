Wielki skandal w małżeństwie Daniela Olbrychskiego! Nie do wiary, z kim aktor zdradził żonę

Izabella Krzan pojawiła się w PnŚ i zawiodła widzów. Nie wszystkim się to podoba. Co takiego zrobiła?

Pierwsza żona Daniela Olbrychskiego Monika Dzienisiewicz nakryła do z Marylą Rodowicz

Daniel Olbrychski poznał koleżankę z branży Monikę Dzienisiewicz na imieninach Beaty Tyszkiewicz. Aktor miał zaledwie 22 lata, a jego przyszła żona o sześć więcej. Różnica wieku nie przeszkodziła miłości i po jakimś czasie zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Wkrótce urodził im się syn - Rafał Olbrychski, który również został aktorem. - Był tak intensywny w przekonywaniu mnie do siebie, że w końcu uległam i odeszłam od męża - wspomniała Monika Dzienisiewicz, która w latach 60. słynęła ze swojej urody. Aktorka przed Danielem Olbrychskim miała męża Włodzimierza Bielickiego, ale zdecydowała się z nim rozwieść. Niestety drugie małżeństwo także okazało się nieudane. Nie dość, że stale dochodziło do kłótni, to jeszcze legendarny aktor zdradził Monikę Dzienisiewicz z Marylą Rodowicz! Tym romansem żyła cała Polska!

Daniel Olbrychski pierwszy raz pocałował Marylę Rodowicz w stajni

Marylę Rodowicz i Daniela Olbrychskiego połączyła miłość do koni i samochodów. W stacji doszło do ich pierwszego pocałunku. - To była chyba niedziela, bardzo wcześnie, spotkaliśmy się na ulicy. Jechaliśmy moim samochodem. W stajni Daniel mnie znienacka pocałował. Był w butach do konnej jazdy, pachniał potem i koniem - jak na prawdziwego kowboja przystało. Zakochałam się - wyznała kiedyś cytowana przez portal Viva.pl królowa polskiej estrady. Początkowo Monika Dzienisiewicz nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej męża i Marylę Rodowicz łączy coś więcej niż koleżeństwo. Pewnego dnia nakryła ich w hotelu. Waliła w drzwi, ale kochankowie byli cicho. - A myśmy siedzieli jak myszki pod miotłą, parę godzin, bo długo się awanturowała - wspominała Maryla Rodowicz w książce "Maryla. Życie Marii Antoniny”. To był de facto koniec pierwszego małżeństwa Daniela Olbrychskiego, choć na rozwód musiał trochę poczekać. - Nie chciałam dać mu rozwodu na złość - wspominała Monika Dzienisiewicz. Ostatecznie rozwiodła się z aktorem, gdy ten już rozstał się z Marylą Rodowicz.

Daniel Olbrychski - małżeństwa i związki

Daniel Olbrychski po rozwodzie z Moniką Dzienisiewicz i rozstaniu z Marylą Rodowicz ożenił się z Zuzanną Łapicką, a po kolejnym rozwodzie - z Krystyną Demską. Aktor był także związany z niemiecką artystką Barbarą Sukową. Z kolei Monika Dzienisiewicz znalazła szczęście u boku innego słynnego aktora - Andrzeja Kopiczyńskiego - znanego przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "Czterdziestolatek". Piękna aktorka zmarła 25 czerwca 2016 roku. W tym samym roku odszedł Andrzej Kopiczyński. Na pogrzebie aktorki pojawił się Daniel Olbrychski z obecną żoną - Krystyną Demską.