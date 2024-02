Dantejskie sceny podczas Grammy 2024! Znany raper odebrał trzy statuetki, a później został aresztowany!

To trzeba zobaczyć!

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się podczas tegorocznej gali rozdania Grammy, najważniejszych nagród muzycznych. Raper Killer Mike został zatrzymany w niedzielę podczas ceremonii rozdania nagród Grammy w Los Angeles. Nastąpiło to w kilka godzin pod po tym, jak uhonorowano go trzema statuetkami. Killer Mike to pseudonim artystyczny 48-letniego Michaela Santiago Rendera. Aresztowanie rapera zostało nagrane i opublikowane w sieci! Na nagraniu można zobaczyć, jak funkcjonariusze wyprowadzają rapera w kajdankach!

Grammy 2024. Znany raper aresztowany! Szokujące nagranie!

Killer Mike zdobył w niedzielę trzy statuetki Grammy za: najlepsze wykonanie rapowe, piosenkę rapową i album rapowy. Rzecznik policji poinformował, że zatrzymanie rapera i aktywisty społecznego miało miejsce w następstwie sprzeczki około godziny 16.00 miejscowego czasu. Został on aresztowany za wykroczenie. Na nagraniu można zobaczyć, jak raper w obstawie policji opuszcza Crypto.com Arena!