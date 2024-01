Danuta Stenka już tak nie wygląda. Teraz, jako anonimowa alkoholiczka, jest prawie łysa!

Opozda doniosła na Królikowskiego do prokuratury. Jest decyzja sądu. Niewiarygodny obrót spraw. Teraz ona może ponieść konsekwencje!

Danuta Stenka w pamięci widzów na zawsze zostanie Judytą z filmu "Nigdy w życiu". Trudno w to uwierzyć, ale od premiery tej kultowej komedii minęło już 20 lat! W tym czasie aktorka zdążyła zagrać wiele znakomitych ról, a kolejne wciąż przed nią. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zagra w nowym filmie twórców hitu "Johnny".

O czym opowiada film "Drużyna AA"? "Czwórka uzależnionych krzyżowo anonimowych alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w podróż swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczna niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnym alkoholem, który przewożą – podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?" - czytamy w opisie.

- Ogromny sukces „Johnny’ego” udowodnił, że publiczność kocha kino mądre i jednocześnie przystępne, które potrafi łączyć rozrywkę i głębszy przekaz. Komentarze, które do nas docierały i wciąż docierają wraz z kolejnymi premierami na platformach streamingowych i telewizyjnych, tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że najlepsze opowieści to te, które uruchamiają w widzach emocje i skłaniają do refleksji. Nie zabraknie tego również w „Drużynie AA” – zapowiada Robert Kijak, producent filmu.

W produkcji pojawi się plejada gwiazd: Danuta Stenka, Maria Sobocińska, Łukasz Simlat, Michał Żurawski, Mikołaj Kubacki, Magdalena Cielecka i Leszek Lichota.

Z pewnością największym zaskoczeniem jest Danuta Stenka w nowej fryzurze.

