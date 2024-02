20 lat temu Stenka zachwyciła Polskę jako Judyta w "Nigdy w życiu". Jej postać miała zagrać gwiazda "M jak miłość"!

Niespotykane, co Justyna Majkowska trzyma w torebce. Była gwiazda Ich Troje ma niezły sprzęcior!

"Nigdy w życiu" to, bez wątpienia, jedna z najpopularniejszych polskich komedii romantycznych. Scenariusz filmu powstał na podstawie książki Katarzyny Grocholi o tym samym tytule, a w głównych rolach wystąpili: Danuta Stenka, Joanna Jabłczyńska, Artur Żmijewski, Joanna Brodzik i Jan Frycz. Dwa lata później film doczekał się kontynuacji z nową obsadą. Produkcja nie powtórzyła jednak sukcesu pierwszej części.

20 lat temu Danuta Stenka zachwyciła Polskę jako Judyta w "Nigdy w życiu". Inna aktorka miała zagrać jej postać

Danuta Stenka nie była pierwszym wyborem do roli Judyty. Reżyser twierdził, że jest kojarzoną głównie z repertuarem dramatycznym, a nie komediowym. Kto w takim razie był grany pod uwagę? Małgorzata Foremniak, Agnieszka Krukówna, Dominika Ostałowska, Anna Radwan, Anna Samusionek i Dorota Segda.

- Autorka proponowała wielokrotnie decydentom, czyli producentowi i reżyserowi, moją kandydaturę i ciągle wspominała, że uważa, że ja powinnam to zagrać. Pytała mnie, czy dostałam tę propozycję, czy już ktoś do mnie dzwonił, ale nie byli zainteresowani. Później się okazało, że wybierano dziewczyny o dekadę młodsze, z innej półki wiekowej. Ale w zderzeniu z córką nagle okazało się, że matka jest za młoda. Że one wyglądają jak dwie siostry i zaczęto szukać na mojej półce wiekowej i tak się stało, że zagrałam - mówiła Stenka.

Myślicie, że film doczeka się kontynuacji?