Danuta Szaflarska wpadła w straszny ciąg alkoholowy. Trwał pół roku! Wszystko przez śmierć Jurka

W życiu Danuty Szaflarskiej wydarzyła się tragedia, która odcisnęła mocne piętno na całym jej życiu. Aktorka miała młodszego o cztery lata brata Jurka. Łączyła ją z nim wyjątkowa więź. Cała rodzina wierzyła, że zostanie on muzykiem, jednak po tym, jak zdał maturę, trafił do Szkoły Podchorążych w Grudziądzu. Gdy wybuchła II wojna światowa, Jurek miał 19 lat. - 24 sierpnia ogłoszono mobilizację. Oddał mi salut szablą. Ostatni raz go wtedy widziałam. Wzięłam ze sobą do Wilna na pamiątkę jego szal, taki ciepły, i pas harcerski. Wiedziałam, że zginie... - wspominała w filmie "Inny świat" Szaflarska.

Szaflarska o śmierci brata dowiedziała się w trakcie przerwy spektaklu, w którym występowała.

Jurek poległ 27 września i został pochowany w zbiorowej mogile. W tamtym czasie Szaflarska znajdowała się w Wilnie. O jego śmierci dowiedziała się podczas przerwy w spektaklu, w którym występowała. - Gdy zeszłam ze sceny, gdzie rozśmieszałam ludzi, waliłam głową o ścianę z rozpaczy - wyznała. To właśnie wówczas miała wypić po raz pierwszy w życiu alkohol.

Wirtualna Polska przypomina wywiad przeprowadzony przez Tadeusza Tomaszewskiego, w którym aktorka szczerze wyznała, że rozpacz po śmierci ukochanego brata zapijała wódką. Co więcej, piła praktycznie każdego dnia! Gabriel Michalik w książce "Danuta Szaflarska i jej czas" zawarł informację o tym, że aktorka praktycznie przez pół roku nie trzeźwiała. Dopiero po takim czasie uzmysłowiła sobie, że taki rodzaj uśmierzania bólu to droga do zatracenia. Ciągle jednak myślała o zmarłym barcie. Mogiłę, w której spoczywa Jurek, zobaczyła dopiero po wojnie.

Danuta Szaflarska - życiorys

Aktorka urodziła się na Sądecczyźnie w miejscowości Kosarzyska. Początkowo marzyła o karierze lekarskiej. Jednak po przeprowadzce do Warszawy zdecydowała się spróbować swoich sił w szkole aktorskiej. W 1939 roku ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Do 1941 roku występowała w Teatrze Polskim w Wilnie. Po wojnie rozpoczęła się jej kariera w filmie. Jej kariera zawodowa trwała 70 lat i ewoluowała od amantki po legendę polskiej kinematografii. Zagrała w takich filmach jak m.in.: "Skarb", "Zemsta", "Ludzie z pociągu", "Dolina Issy", "Pożegnanie z Marią", "Pajęczarki", "Faustyna", "Tydzień z życia mężczyzny", "Nic", "Żółty szalik", "Królowa chmur", "Jeszcze nie wieczór", "Ile waży koń trojański?" i "Pokłosiu".

Aktorka zmarła 19 lutego 2017 roku. Szaflarska wystąpiła w 80 filmach, ponad 70 sztukach teatralnych i niemal 60 spektaklach Teatru Telewizji. W wieku 92 lat zagrała główną rolę w filmie Pora umierać, za którą wyróżniono ją na festiwalu w Gdyni. W 2008 roku została uhonorowana Złotą Kaczką dla najlepszej aktorki stulecia kina polskiego.