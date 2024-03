Darek z "Rolnik szuka żony" pokazał się po raz pierwszy od finału. Zablokował komentarze

Darek i Nikola przez większość odcinków 10. edycji "Rolnik szuka żony" zdawali się tworzyć całkiem dobraną parę. Widać było co prawda, że to 23-latka jest bardziej zaangażowana w tę relację, ale komentujący ich związek internauci twierdzili, że Dariusz jest po prostu mniej wylewny i woli trzymać męski dystans. W finałowym odcinku okazało się jednak, że Dariusz nie był pewny swoich uczuć do Nikoli. W finale sezonu wyszło na jaw, że po zakończeni nagrań zerwał z dziewczyną. On twierdził, że zrobił to osobiście, ale Nikola nie przyjęła tego do wiadomości. Z kolei dziewczyna twierdziła, że mężczyzna nie miał odwagi powiedzieć jej tego w twarz i zerwał z nią w wiadomości sms.

Widzowie dali wiarę uczestniczce show, a zachowanie Darka potępili. Rolnik poczuł się ofiarą hejtu. Ostatni jego kontakt z fanami miał miejsce zaraz po finale. Napisał wtedy, że nie mają do tego podstaw. "W ostatnim czasie sporo pojawia się nieprzychylnych komentarzy dotyczących mojej osoby, Artura i Waldka. Chciałbym wam powiedzieć, że wasze zachowanie jest dalekie od poprawnego i nie macie naprawdę jakichkolwiek podstaw do takiej krytyki i hejtu jaki wylewacie na nas (...) Mam dla was ważny apel, nie komentujcie głupio skoro nie wiecie jak było naprawdę." Po tym oświadczeniu Dariusz zniknął z social mediów na ponad 2 miesiące.

Darek po tygodniach milczenia przypomniał o sobie

Kilka dni temu Darek przerwał milczenie. Jeśli można tak powiedzieć. Wrzucił na Instagrama nowa fotkę - łazienkowe selfie z szerokim uśmiechem na twarzy. Foto nie ma żadnego opisu, więc nie wiadomo, co tak naprawdę słychać u Dariusza. Co ciekawe, rolnik zablokował możliwość dodawania komentarzy. Czyżby obawiał się kolejnych docinków?

