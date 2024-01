Daria Zawiałow od lat gości na polskiej scenie muzycznej. Chociaż przygodę z muzyką zaczęła już w 2000 roku, tak naprawdę dopiero w ostatnich latach stała się jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko jej kariera, ale i figura. Fani oczywiście to szybko zauważyli i zaczęli mocno komentować jej wygląd. Według nich, coś złego dzieje się z Darią Zawiałow.

- Daria, moim zdaniem troszkę idziesz w złym kierunku. Co do zdrowia mam nadzieję że jest Ok i wiersze w to, ale nie wiem dlaczego myśli wiele kobiet że bardzo szupła za wszelką cdnw jest fajne. Na a Kysz i Helsinkach byłaś bardzo bardzo ok. Mam nadzieję że wrócisz do tamtego i muzycznie i z wyglądu 🙂 to tylko moje zdanie i ktoś może mieć inne oczywiście. Czekam na Koncert w Szczecinie - napisał jeden z internautów pod postem Darii.