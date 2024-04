Malutki syn gwiazd disco polo w szpitalu. "Dwa dni ostatnie to była po prostu męka"

mga 18:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dawid i Joanna Narożni przeżywają teraz trudne chwile. Ich syn Marcelek trafił do szpitala. Gwiazdy zespołu Piękni i Młodzi czuwają przy synku i relacjonują pobyt malca w placówce. - Dwa dni ostatnie to była po prostu męka. Dwa dni temu spałam trzy i pół godziny a wczoraj dwie, bo Marcelek się budził i bardzo się źle czuł i cały czas gorączkował. No i dziś też cały dzień musiałam z nim być w szpitalu - relacjonowała Joanna Narożna na Instagramie.