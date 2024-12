Dawid Kwiatkowski jak na prawdziwego celebrytę przystało, bardzo chętnie udostępnia w sieci informacje na swój temat. Znany artysta na instagramowym koncie pokazuje swoją pracę oraz życie prywatne. Jakiś czas temu pochwalił się metamorfozą, którą przeszedł. Stał się szczęśliwszy oraz bardziej pewny siebie. Niedawno znowu przerwał milczenie. Wiemy, o co tym razem poszło!

Dawid Kwiatkowski z okazji świąt postanowił wyznać coś, co jego fani podejrzewali od dawna. Niewiarygodne, co wyszło na jaw! Na swoim kanale nadawczym Dawid dodał wpis, w którym życzył wesołych świąt swoim wiernym fanom.

Niech będą szczęśliwe. Tulę najmocniej jak się da - napisał Dawid specjalnie do wiernych internautów, którzy obserwują go na Instagramie na kanale nadawczym.

Nie od dziś wiadomo, że Dawid Kwiatkowski ma doskonały kontakt ze swoimi fanami. Gwiazdor jakiś czas temu udowodnił to, jadąc do jednej z fanek. Niedawno wykonał też tatuaż fance.

A może tak rzucić wszystko i robić Wam tatuaże? Klaudia, wykazałaś się wielką odwagą pisząc ten komentarz… Wiecie, że u mnie od komentarza do życia droga nie jest daleka. Hehe. Nie widziała nic, nie wiedziała nic - ja natomiast po przeprowadzeniu internetowego śledztwa wiedziałem, co będzie bliskie Klaudii. Ależ mamy wspomnienia, do końca tego pięknego żyćka! Z całego serca dziękuję @aleksandramiciul za czujne oko, rady, pomoc w zachowaniu czystości i bezpieczeństwa. Jak tattoo, to tylko do Oli moi drodzy, serio. Zapisy do mnie niestety już zamknięte. Dla Waszego dobra. love u allllll - napisał niedawno Kwiatkowski w sieci.