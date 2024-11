Dawid Kwiatkowski od lat spełnia się jako jeden z bardziej uznanych polskich wokalistów. Już jako małe dziecko doskonale wiedział, że za parę lat stanie na wielkich scenach. Obecnie to jeden z bardziej uznanych artystów w Polsce. Od niedawna Kwiatkowski spełnia się jako juror w show "Must Be The Music. Tylko muzyka". W rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, co sądzi o współpracach z wytwórniami.

Dawid Kwiatkowski wprost o współpracy z wytwórniami muzycznymi

Dawid Kwiatkowski jako juror "Must Be The Music. Tylko muzyka" opowiedział nam, jaka jest według niego osoba, która ma szansę wygrać popularny program. Według niego to taki muzyk, który wszystko robi sam.

Zauważyłem, że najczęściej takie osoby, takie osoby robią od A do Z wszystko same. I to z rozmowy wynika, że robią teledyski same, że stylizacje, w których przychodzą. Oczywiście to nie jest żaden wyznacznik, bo można robić tylko muzykę, ale jak tacy ludzie tworzą od A do Z siebie, to oni już doskonale wiedzą, w jakim kierunku chcą iść - powiedział nam Dawid Kwiatkowski.

W dalszej części rozmowy wyznał, że tego typu świadomym artystom znacznie łatwiej jest obrać konkretny kierunek, o którym marzą.

Jest im łatwiej obrać jakąś drogę, o której marzą. Te osoby, które zapadły mi najbardziej w pamięć, to osoby, które po pierwsze muzycznie są dobre, ale po drugie one już wiedzą, jak będą wyglądały ich teledyski, okładka płyty, to co w tej płycie się znajdzie. Nie tylko potrzebują do tego platformy, tego programu, rozgłosu kogoś, kto się nimi zainteresuje, bo nie mają na to budżetu. Więc to jest ciekawe - wyjawił "Super Expressowi" Kwiatkowski.

Muzyk przyznał też, że według niego program Polsatu jest idealnym miejscem do tego, aby rozpocząć karierę, ponieważ wygrana osoba nie podpisuje kontraktu z wytwórnią.

Dlatego ten program jest świetny, bo po nim nie ma żadnej umowy z wytwórnią. W innych programach jest ciężko i faktycznie ten twój pomysł na siebie może być za chwilę zdeptany, zgnieciony i wyrzucony do kosza. Tu masz decyzję. Jak przyjdzie do Ciebie jakaś wytwórnia, musisz zdecydować czy idziesz na jakieś ustępstwa. Można zawsze rozmawiać - to są rozmowy. Jeśli się nie dasz na początku i wierzę w to mocno, że można wejść we współpracę z wytwórnią - powiedział Dawid.

Na zakończenie wyjawił, jakie on sam ma doświadczenia we współpracy z różnymi wytwórniami muzycznymi. Okazuje się, że nie ma złych wspomnień. Dodał, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż w przeszłości mógłby zostać wykorzystany, ale tak się nie stało.

Ja mam na przykład same dobre, raczej dobre wspomnienia z wytwórniami, które oczywiście dyskutowały o moich pomysłach ze mną, ale nigdy nie zatraciłem w tym siebie, więc da się. A mnie przecież mogłyby te wytwórnie tak wykorzystać, że głowa mała, a nie czuję się wykorzystany - powiedział Kwiatkowski "Super Expressowi".

