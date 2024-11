Co na to Basia Kurdej-Szatan?

Dawid Kwiatkowski swoją karierę rozpoczął jako dziecko. Artystka na początku swojej muzycznej drogi śpiewał w zespole "Two uf Us", z którym wygrał konkurs "Askana łowi talenty". W 2012 roku wziął udział w przesłuchaniach do czwartej edycji programu Polsatu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Obecnie wraca do tego show jako juror, by oceniać występy innych uczestników. Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Dawidem. Zapytaliśmy gwiazdora o tym, co sądzi na temat influencerów, którzy biorą się za tworzenie muzyki.

Zobacz też: Oberwało im się! Elżbieta Zapendowska nie oszczędza nikogo. Karpiel-Bułecka musiał bronić honoru kolegów z "Must Be The Music"

Dawid Kwiatkowski szczerze o twórczości muzycznej influencerów

Dawid Kwiatkowski w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, czy według niego influencerzy powinni skupiać się na tworzeniu contentu na swoich profilach w mediach społecznościowych, czy mają szansę na robienie dobrej muzyki.

Zawsze powtarzam, że trzeba spełniać swoje marzenia. Jeśli idzie za tym jakaś taka naprawdę dziecięca myśl, że kiedyś chciałem śpiewać, to jestem za tym, żeby każdy, kto miał taką myśl, to robił. Ale wtedy nie oszukujmy po prostu ludzi. To jak chcesz śpiewać, to dawaj na lekcje śpiewu, jest tylu wspaniałych nauczycieli i nie oszukujemy autotunem. No trochę tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jestem za tym, żeby każdy robił to, co chce i to, o czym marzy i spełniał się, jak chce - powiedział nam Dawid Kwiatkowski.

W dalszej części wyznał, że wydanie piosenki to poważna sprawa. Gwiazdor dodał, iż sporo osób nie zdaje sobie sprawy z tego czy piosenka został "podrasowana" autotunem, czy nie. Artysta dodał też, że bardzo cieszy go to, iż jest scena, która może zweryfikować występ każdego influencera.

Wydanie piosenki, teledysku to jest duża rzecz, więc ja rozumiem, że wiele osób chce mieć to odhaczone w swoim życiu, ale zróbmy to jak najbardziej szczerze, żeby nie było tego oszukiwania słuchaczy. Niektórzy nie wiedzą, czy jest tam włożony ten tune, czy nie. Czasami nie jest to aż tak słyszalne. Na szczęście jest scena i scena weryfikuje i bardzo się cieszę, że ta scena jest - przyznał Kwiatkowski.

Zobacz też: "Taniec z gwiazdami". Już wiadomo komu zaśpiewa Dawid Kwiatkowski do tańca. Dla kogo takie wsparcie?!

Zobacz naszą galerię: Dawid Kwiatkowski z psem

Sonda Czy lubisz twórczość Dawida Kwiatkowskiego? TAK NIE NIE MAM ZDANIA